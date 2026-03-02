Ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, ζει το όνειρο ως ιδιοκτήτης ομάδας NASCAR και δεν κρύβει τη χαρά του για τις επιτυχίες στο 2026.

Η φετινή σεζόν του NASCAR έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για την 23XI Racing, την ομάδα στην οποία είναι συνιδιοκτήτης ο Μάικλ Τζόρνταν. Η ομάδα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον ενεργεία οδηγό της Joe Gibbs Racing, Ντένι Χάμλιν, διανύει μία τρομερή περίοδο.

Ο οδηγός της 23XI Racing, Τάιλερ Ρέντικ, κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα του NASCAR στο Circuit of the Americas στο Τέξας. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη για τον Αμερικανό στους τρεις αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στο 2026. Έτσι, έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία του θεσμού που κέρδισε τους τρεις πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος. Οι δύο πρώτοι πραγματοποιήθηκαν σε Ντεϊτόνα και Ατλάντα.

How @TylerReddick fans have walked into work the last three Mondays. pic.twitter.com/B4pKcnRZJq — NASCAR (@NASCAR) March 2, 2026

Η απόλυτη κυριαρχία

Ο οδηγός του Toyota Camry αντιστάθηκε στην πίεση του Σέιν Φαν Γκίσμπεργκεν της Trackhouse για να κατακτήσει τη νίκη στον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε σε κανονική πίστα και όχι οβάλ. Έτσι, έκανε το 3/3 πανηγυρίζοντας μετά το 3-peat, όπως είχε κάνει ο Τζόρνταν με τη θρυλική ομάδα των Σικάγο Μπουλς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζόρνταν μίλησε το Fox Sports για την τρίτη διαδοχική νίκη της ομάδας του στη σεζόν: «Είμαι περήφανος για την ομάδα που έχουμε δημιουργήσει. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντένι Χάμλιν αισθάνεται το ίδιο. Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας ανήκει σε εκείνον, γιατί ήταν ο εγκέφαλος πίσω από την επιλογή του Τάιλερ και τη δημιουργία της συνεργασίας με τον Μπίλι Σκοτ. Κοιτάξτε, εγώ απλώς έβαλα τα χρήματα. Είμαι πάνω απ’ όλα ανταγωνιστικός άνθρωπος. Όμως πιστεύω ότι ο Ντένι έχει κάνει απίστευτη δουλειά βοηθώντας στο χτίσιμο αυτής της ομάδας και ότι συνολικά η ομάδα έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο και καταφέρνοντας να κερδίζει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, η νίκη».