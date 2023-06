24 Ώρες Λε Μαν - Χάος και συγκρούσεις στο ξεκίνημα του αγώνα (vid)

Επεισοδιακές ήταν οι πρώτες ώρες στο θρυλικό αγώνα του Λε Μαν, με ατυχήματα αγωνιστικών να προκαλούν διακοπή της κανονικής του ροής.

Από τον πρώτο γύρο στην πίστα του Σαρτ είδαμε ατυχήματα να αλλάζουν τη ροή των 24ων Ωρών Λε Μαν - ενός αγώνα όλες τις εξελίξεις του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό εδώ.. Η αρχή έγινε όταν το #311 της Axion Express Cadillac βρέθηκε στις μπαριέρες έπειτα από πάτημα σε βρεγμένο σημείο της πίστας, κατά την έξοδο από το σικέιν Ντεϊτόνα.

Το ατύχημα αυτό προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας που έμεινε εντός πίστας πάνω από μισή ώρα για να επιδιορθωθούν οι μπαριέρες. To αγωνιστικό επέστρεψε στο γκαράζ και οι μηχανικοί κατάφεραν να επιδιορθώσουν τη ζημιά.

Drama on the first lap for the #311 Action Express Racing as Jack Aitken hits the barrier. #WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/FDQ8VhP2Ri

Το δεύτερο μεγάλο ατύχημα έγινε τη δεύτερη ώρα, με το #14 LMP2 της Nielsen Racing να χάνει τον έλεγχο στα φρένα για τη στροφή 2, ενώ του έριχνε γύρο το #2 Cadillac. To αγωνιστικό διαλύθηκε στη δεξιά του μεριά και οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη.

It looks like it's all over for Nielsen Racing after a trip to the gravel just before the Dunlop Chicane.#LeMansCentenary pic.twitter.com/T9C18rganz