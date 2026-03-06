To Baja Greece επιστρέφει το 2026, με τους φίλους των αγώνων ταχύτητας να έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα κορυφαία rally raid αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά και φέτος δυνατά 4-7 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία και το Άργος Ορεστικό, με το Baja Greece να υποδέχεται κορυφαίους οδηγούς και ομάδες από όλο τον κόσμο. Ο διεθνής αγώνας, που αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Baja της FIA, επιστρέφει δυναμικά επιβεβαιώνοντας τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Παράλληλα με τον αγώνα της FIA, το Baja Greece προσμετρά και στο πρωτοεμφανιζόμενο εθνικό έπαθλο Cross Country Rally που προκήρυξε για το 2026 η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας – ΟΜΑΕ.

Η τοποθεσία του αγώνα

Με επίκεντρο το Άργος Ορεστικό και την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και Φλώρινας, το Baja Greece 2026 υπόσχεται εντυπωσιακές ειδικές διαδρομές, υψηλό ανταγωνισμό και μοναδικές εικόνες από τους απαιτητικούς δρόμους στα βουνά Βίτσι και Γράμμο. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δοκιμάσουν τις αντοχές και τις ικανότητές τους σε γρήγορα κομμάτια και τεχνικά περάσματα με σημαντικές υψομετρικές διαφορές διασχίζοντας παράλληλα τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Οι Ειδικές Διαδρομές αγγίζουν τα 600χλμ. ενώ το σύνολο του αγώνα πλησιάζει το 850χλμ. καθιστώντας το Baja Greece τον πιο μεγάλο σε μήκος μεταξύ των αγώνων του Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Ο αγώνας θα φιλοξενήσει κατηγορίες αυτοκινήτων και SSV, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα του χώρου, ανερχόμενα ταλέντα και έμπειρα πληρώματα που διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς για τη διεθνή και εθνική κατάταξη.

Πληροφορίες για το Baja Greece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα εδώ.