24 Ώρες Λε Μαν - Η βροχή έφτασε και έφερε τα πάνω κάτω (vid)

Τεράστιες ανατροπές έφερε η βροχή που έφτασε την τρίτη ώρα στο Λε Μαν, με αγωνιστικά αυτοκίνητα να κάνουν σβούρες στην πίστα και άλλα χτύπησαν στις μπαριέρες.

Το δράμα στο φετινό 24ωρο αγώνα του Λε Μαν συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Την τρίτη ώρα η βροχή έφτασε στην πίστα του Σαρτ και άλλαξε τα δεδομένα. Αγωνιστικά αυτοκίνητα από το στεγνό πρώτο τομέα βρήκαν μπροστά τους λίμνη από τη νεροποντή στο τρίτο σέκτορ.

To #709 της Glickenhaus Racing δεν γλίτωσε το χάος που είχε μπροστά του, ενώ το #3 Cadillac απέφυγε για λίγο τις μπαριέρες. Αυτό δεν το έκανε η #86 Porsche που εκείνη τη στιγμή ήταν στην πρωτοπορία της κατηγορίας GTE. Δείτε τι προκάλεσε η βροχή στο παρακάτω βίντεο.

