Ο Μονεγάσκος θα πληρώσει ακριβά το λάθος στο οποίο υπέπεσε στο τέλος του Q3, κάτι που μειώνει δραματικά τις ελπίδες του για νίκη.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στο Μονακό, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν πως ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν υπό έρευνα. Ο Μονεγάσκος εμπόδισε στο τούνελ τον Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος ήταν σε γρήγορο γύρο.

Οι αγωνοδίκες έκριναν υπαίτιο τον Λεκλέρ για το συμβάν με τον Βρετανό και αποφάσισαν να του επιβάλλουν ποινή τριών θέσεων στη θέση εκκίνησής του για τον αυριανό αγώνα. Αυτό τον ρίχνει πίσω από τους Έστεμπαν Οκόν, Κάρλος Σάινθ και Λιούις Χάμιλτον.

Η επίδοσή του στο Q3 τον έφερε στην 3η θέση στα τελικά αποτελέσματα, κάτι το οποίο τον άφησε απογοητευμένο. Ο Μονεγάσκος ήλπιζε να κατακτήσει την τρίτη συνεχόμενη pole του στο Μονακό, πράγμα που έχει καταφέρει μόνο ο Άιρτον Σένα στο παρελθόν.

