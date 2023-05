Άσχημα μπορεί να είναι τα νέα για τον οδηγό της Scuderia Ferrari, o οποίος θα κάνει επίσκεψη στο γραφείο των αγωνοδικών.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μονακό μας κράτησαν σε αγωνία μέχρι και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Τρεις ήταν οι «μνηστήρες για την pole position: Σαρλ Λεκλέρ, Φερνάντο Αλόνσο και Μαξ Φερστάπεν. Ο ένας κινήθηκε ταχύτερα από τον άλλο κι εν τέλει ο Ολλανδός της Red Bull Racing κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα φανταστικό χρόνο.

Αυτό έφερε τον Αλόνσο στη δεύτερη θέση και τον Λεκλέρ στην 3η. Ο Μονεγάσκος ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από την pole, ωστόσο η θέση του στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης του αυριανού Grand Prix δεν είναι εγγυημένη.

Στα τελευταία λεπτά του Q3 o Λεκλέρ παρεμπόδισε τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν σε γρήγορη προσπάθεια, ενώ οι δύο οδηγοί ήταν στο τούνελ. Οι αγωνοδίκες κατέγραψαν το συμβάν κι έτσι ο οδηγός της Ferrari είναι υπό εξέταση.

Στις 19:00 ώρα Ελλάδος, μαζί με εκπρόσωπο της ομάδας θα επισκεφτεί τους αγωνοδίκες, με τις πιθανότητες να δεχθεί ποινή να είναι μεγάλες. Φαίνεται πως η «κατάρα» του Μονεγάσκου στον αγώνα της πατρίδας του δεν θέλει να τον αφήσει.

Δείτε παρακάτω το λόγο που είναι υπό εξέταση ο Λεκλέρ.

I think Charles is gonna get a penalty for impeding Lando here. pic.twitter.com/JkBYLMLEcu