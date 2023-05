Για πολλούς οδηγούς της F1, ο αγώνας στην πατρίδα τους συνοδεύεται από σπουδαίες αναμνήσεις. Όμως αυτό δεν ισχύει για τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Λίγες ώρες απέμειναν για το Grand Prix Μονακό, την έκτη μάχη της φετινής σεζόν της Formula 1. Πρόκειται για το «στολίδι» του σπορ, έναν αγώνα με τεράστια ιστορία και σημασία. Όλοι οι οδηγοί θέλουν να κατακτήσουν τους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Ωστόσο ένας ίσως το θέλει πιο πολύ από όλους. Αυτός είναι ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος έχει μια σχέση αγάπης και μίσους με το Μόντε Κάρλο, καθώς στο συγκεκριμένο αγώνα μοιάζει... καταραμένος.

Πρώτη φορά που οδήγησε στη διαδρομή των 3,3 χιλιομέτρων ήταν το 2017 στο πρωτάθλημα GP2 (σημερινή Formula 2). Στις κατατακτήριες δοκιμές πήρε την pole position, όμως πήγαν όλα στραβά στον πρώτο αγώνα. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας αφότου μπήκε για αλλαγή ελαστικών τον έριξε στην 4η θέση. Εν τέλει, οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη λόγω αστοχίας στην ανάρτηση του μονοθεσίου του.

Στο δεύτερο αγώνα η τύχη του «γύρισε» και πάλι την πλάτη. Μόλις μετά από 20 γύρους, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει με πρόβλημα στα ηλεκτρικά.

Το 2018 ήταν η πρώτη του χρονιά στη Formula 1 και οδηγούσε για λογαριασμό της Sauber. Όλα έδειχναν πως θα τερματίσει και έδινε μάχη με τον Μπρέντον Χάρτλεϊ της Toro Rosso. Όμως, στον 72ο γύρο, λόγω προβλήματος στα φρένα του μονοθεσίου του, δεν κατάφερε να επιβραδύνει στο σικέιν μετά το τούνελ και έπεσε πάνω στον Νεοζηλανδό. Έτσι, οδηγήθηκε για μία ακόμη φορά εκτός αγώνα.

Colisão leclerc e hartley no gp de monaco 2018 foi so um começo de uma serie de pessimismos acontecimentos com Charles Leclerc em corridas nas ruas de Monaco #f1 #monacoGp #f12018 pic.twitter.com/Vl4iiKPGRF — Rafael Miranda Silva 2 (@RafaelM47531038) May 23, 2023

Το 2019, οδηγούσε για τη Scuderia Ferrari και ήθελε όσο τίποτα μια καλή εμφάνιση εντός έδρας. Τα πράγματα... στράβωσαν από το Σάββατο, όταν αποκλείστηκε από το Q1. Την Κυριακή δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, καθώς στην προσπάθειά του να περάσει τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Renault, χτύπησε το πίσω δεξί τροχό του στις μπαριέρες. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκε κλατάρισμα ελαστικού και παράλληλα δημιουργήθηκε μεγάλη ζημιά στο πάτωμα του μονοθεσίου του. Ως αποτέλεσμα, εγκατέλειψε.

Το 2020, δεν πραγματοποιήθηκε ο αγώνας λόγω της πανδημίας της Covid-19. Το 2021 ωστόσο, όλα έδειχναν πως η τύχη του θα αλλάξει. Στις κατατακτήριες δοκιμές είχε το ρυθμό για την pole position και μετά την πρώτη προσπάθεια στο Q3, ήταν στην 1η θέση. Τα πράγματα όμως άλλαξαν όταν στην τελευταία του προσπάθεια έκανε λάθος στη στροφή 16 και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Ωστόσο διατηρήθηκε στην κορυφή της κατάταξης.

Το μονοθέσιό του υπέστη σοβαρές ζημιές και οι μηχανικοί της Ferrari έκαναν αγώνα δρόμου για να το επιδιορθώσουν. Έκριναν πως το κιβώτιο ταχυτήτων δεν είχε ζημιά και δεν προχώρησαν σε αλλαγή - έτσι διατήρησε την pole. Ωστόσο, στον αναγνωριστικό γύρο προς το grid, ο Λεκλέρ προδόθηκε από το κιβώτιο και δεν εκκίνησε καν τον αγώνα.

Not how Charles Leclerc would have expected to take his eighth pole position 😱#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/1Dq2Sg4Y7Q — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

Το 2022, η Ferrari είχε στις τάξεις της ένα πολύ δυνατό μονοθέσιο στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Λεκλέρ έκανε το καθήκον του και πήρε με έναν εντυπωσιακό γύρο (και τη βοήθεια του Σέρχιο Πέρεζ) την pole position. Αυτή τη φορά πήρε εκκίνηση και ο ρυθμός του, του επέτρεψε να ανοίξει διαφορά.

Η συνέχεια αποδείχθηκε καταστροφική. Η στρατηγική της ομάδας του τον υποχρέωσε σε δύο pit-stop έναντι ενός του ανταγωνισμού και τερμάτισε στην 4η θέση.

Η «κατάρα» του Λεκλέρ τον… κυνηγά ακόμη κι εκτός αγωνιστικού τριημέρου. Μία εβδομάδα πριν το Grand Prix του 2022, οδήγησε τη Ferrari 312 B3 του Νίκι Λάουντα στο πλαίσιο του Ιστορικού GP Μονακό. Στο τέλος του γύρου επίδειξής του, έχασε τον έλεγχο στη στροφή Ρασκάς και προσέκρουσε με το πίσω μέρος στις μπαριέρες, δημιουργώντας μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιο.

Μετά τα παραπάνω, το ερώτημα είναι ένα: Θα καταφέρει να απαλλαγεί ο Λεκλέρ από την κατάρα;

Φωτογραφίες: ynhallac/twitter