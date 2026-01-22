Χρησιμοποιώντας την πρωτοποριακή πλατφόρμα SPA3, αυτονομία έως 810 χλμ. και την αναβίωση του Cross Country, το Volvo EX60 επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των premium SUV.

Η Volvo Cars εισέρχεται σε μια νέα εποχή με την παρουσίαση του EX60, ενός μοντέλου που δεν αποτελεί απλώς την ηλεκτρική διαδοχή του επιτυχημένου XC60, αλλά μια ριζική επανεκκίνηση για τη μάρκα. Το νέο SUV είναι το πρώτο που βασίζεται στην αρχιτεκτονική SPA3, η οποία εισάγει τη φιλοσοφία του «Volvo Cars Stack». Πρόκειται για μια ενιαία τεχνολογική βάση που συνδυάζει το hardware και το software, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να εξελίσσεται διαρκώς μέσω ασύρματων ενημερώσεων.

Η παραγωγική διαδικασία του EX60 ενσωματώνει για πρώτη φορά την τεχνολογία mega casting. Με τη χρήση γιγαντιαίων πρεσών, το πίσω τμήμα του δαπέδου κατασκευάζεται από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου, αντικαθιστώντας δεκάδες μεμονωμένα εξαρτήματα. Αυτή η μέθοδος, σε συνδυασμό με την τεχνολογία cell-to-body όπου η μπαταρία αποτελεί δομικό στοιχείο του πλαισίου, εξασφαλίζει κορυφαία ακαμψία, μειωμένο βάρος και μεγαλύτερη εσωτερική ευρυχωρία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και κορυφαίες επιδόσεις

Το Volvo EX60 λανσάρεται με τρεις διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης, όλες με τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 180 χλμ./ώρα. Η εισαγωγική έκδοση P6 Electric αποδίδει 374 ίππους (275 kW) και 480 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταφέρεται στους πίσω τροχούς. Η αυτονομία της φτάνει τα 620 χλμ., ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,9 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία των 83 kWh (80 kWh ωφέλιμη) μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 320 kW.

Έκδοση Κίνηση Ισχύς (hp) Αυτονομία WLTP (km) 0-100 km/h (sec) P6 Electric Πίσω (RWD) 374 620 5,9 P10 AWD Electric Τετρακίνηση 510 660 4,6 P12 AWD Electric Τετρακίνηση 680 Έως 810 3,9

Στο επόμενο επίπεδο συναντάμε την έκδοση P10 AWD Electric, η οποία με δύο κινητήρες αποδίδει 510 ίππους και 710 Nm ροπής, προσφέροντας αυτονομία 660 χλμ. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η εντυπωσιακή έκδοση P12 AWD Electric. Με ισχύ 680 ίππων (500 kW) και ροπή 790 Nm, το EX60 μετατρέπεται σε ένα SUV επιδόσεων, επιταχύνοντας στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τεράστια μπαταρία των 117 kWh εξασφαλίζει αυτονομία που αγγίζει τα 810 χιλιόμετρα.

Δυναμικά χαρακτηριστικά και φόρτιση

Οι διαστάσεις του EX60 (μήκος 4,71 μ., πλάτος 1,93 μ. και μεταξόνιο 2,88 μ.) εξασφαλίζουν στιβαρή παρουσία στον δρόμο. Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και διάταξη πέντε συνδέσμων πίσω, ενώ προαιρετικά διατίθεται ενεργή ανάρτηση με αμορτισέρ CCD και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα που προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στις συνθήκες του οδοστρώματος. Ο κύκλος στροφής των 11,3 μέτρων προσφέρει ευελιξία ασυνήθιστη για το μέγεθος του αυτοκινήτου.

Στον τομέα της φόρτισης, η Volvo θέτει νέα πρότυπα. Η αρχιτεκτονική του EX60 επιτρέπει φόρτιση DC με ισχύ έως και 400 kW στην έκδοση P12. Αυτό μεταφράζεται σε ανάκτηση 340 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η πλήρωση από το 10% στο 80% απαιτεί από 18 έως 26 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση. Για την οικιακή φόρτιση AC, το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με τριφασικό φορτιστή 22 kW, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο παραμονής στην πρίζα.

Ψηφιακός κόσμος και σκανδιναβική φιλοξενία

Το εσωτερικό του EX60 αποτελεί ένα ψηφιακό καταφύγιο. Στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη 15 ιντσών με ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, η οποία φιλοξενεί το λειτουργικό σύστημα της επόμενης γενιάς. Η μεγάλη καινοτομία είναι η ενσωμάτωση του Google Gemini, ενός βοηθού τεχνητής νοημοσύνης που κατανοεί φυσική γλώσσα και προτείνει λύσεις βάσει των συνηθειών του οδηγού. Το ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με τα 28 ηχεία και την τεχνολογία Dolby Atmos υπόσχεται μια καθηλωτική ακουστική εμπειρία.

Η πρακτικότητα παραμένει προτεραιότητα, με τον χώρο αποσκευών να προσφέρει 520 λίτρα, τα οποία συμπληρώνονται από επιπλέον 35 λίτρα στο μπροστινό τμήμα (frunk). Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από βιώσιμα υλικά, όπως το Nordico, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός είναι εμπνευσμένος από το σκανδιναβικό τοπίο, δημιουργώντας μια αίσθηση ηρεμίας και πολυτέλειας που διαφοροποιεί τη Volvo από τον γερμανικό ανταγωνισμό.

EX60 Cross Country: Έτοιμο για κάθε πρόκληση

Η αποκάλυψη συνοδεύτηκε από την πρώτη παρουσίαση του EX60 Cross Country, το οποίο μεταφέρει την 30χρονη παράδοση της Volvo στην ηλεκτρική εποχή. Διαθέσιμο αποκλειστικά με το σύστημα κίνησης P10 AWD των 510 ίππων, το Cross Country είναι σχεδιασμένο για όσους δεν περιορίζονται στην άσφαλτο. Η απόσταση από το έδαφος είναι αυξημένη κατά 20 χλστ. (συνολικά 233 χλστ.), ενώ με την προαιρετική αερανάρτηση μπορεί να φτάσει έως και τα 253 χλστ. σε off-road λειτουργία.

Εξωτερικά, η έκδοση Cross Country ξεχωρίζει από τις προστατευτικές ποδιές από ανοξείδωτο ατσάλι, το μαύρο ματ φινίρισμα στις επενδύσεις και το αποκλειστικό χρώμα Frost Green. Οι ειδικά σχεδιασμένες ζάντες 19 ή 20 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά που προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση σε λάσπη και χιόνι, χωρίς να θυσιάζουν την αεροδυναμική αποδοτικότητα που απαιτεί ένα ηλεκτρικό όχημα.

Ασφάλεια και μελλοντική διαθεσιμότητα

Η ασφάλεια ενισχύεται από το σύστημα LiDAR της Luminar, το οποίο είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Σε συνδυασμό με 5 ραντάρ, 8 κάμερες και 12 αισθητήρες υπερήχων, το EX60 δημιουργεί μια «ασπίδα» προστασίας γύρω από το αυτοκίνητο. Η επεξεργαστική ισχύς της πλατφόρμας NVIDIA DRIVE επιτρέπει την ανάλυση εκατομμυρίων δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, εξασφαλίζοντας ότι τα συστήματα υποβοήθησης αντιδρούν με ακρίβεια σε κάθε κίνδυνο.

Η παραγωγή του νέου Volvo EX60 θα πραγματοποιείται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Torslanda στη Σουηδία, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός του 2026. Η Volvo Cars προσφέρει 10ετή εγγύηση για την μπαταρία και το σύστημα κίνησης, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της στη νέα τεχνολογική πλατφόρμα. Με το EX60, η σουηδική εταιρεία δεν παρουσιάζει απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά το όραμά της για το πώς η βιωσιμότητα μπορεί να συνυπάρξει με την κορυφαία τεχνολογία και την ελευθερία κίνησης.