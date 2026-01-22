Σαν Σήμερα: Ένα τεστ που καθόρισε μία πλούσια καριέρα (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και στα γεγονότα - και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού και αγωνίας.

Το σημερινό μας ταξίδι θα ξεκινήσει πίσω στο 1945 και θα φτάσει έως το τέλος του 20ού αιώνα. Η Williams Racing έκανε ένα τεστ το οποίο άλλαξε το μέλλον της Formula 1, καθώς επέλεξε έναν νεαρό Βρετανό για να ενταχθεί στο δυναμικό της. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μάθουμε για ένα ακόμη Grand Prix Αργεντινής, ενώ ένας πρώην οδηγός έχει γενέθλια. Στον κόσμο των αγώνων ράλλυ, ένας θρύλος έχει σήμερα γενέθλια.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/1, στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1945, γεννήθηκε ο Ζαν-Πιέρ Νικολά. Ο Γάλλος αγωνίστηκε σε 40 αγώνες του WRC και κατέκτησε συνολικά 5 νίκες. Ένας εκ των συνοδηγών του, ήταν ο τέως πρόεδρος της FIA, Ζαν Τοντ.

Σαν σήμερα το 1956 ο θρύλος της Formula 1, Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κέρδισε το Grand Prix Αργεντινής. Η Ferrari του αντιμετώπισε πρόβλημα κι έτσι οδήγησε και τερμάτισε τον αγώνα με το μονοθέσιο του Λουίτζι Μούσο. Η Maserati έκανε ένσταση για το αποτέλεσμα του Grand Prix, όμως οι αγωνοδίκες δεν την έκαναν δεκτή.

Σαν σήμερα το 1959 σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο Μάικ Χόθορν μόλις στα 29 του χρόνια. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 1958 είχε ήδη αποσυρθεί από την ενεργό δράση λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Σαν σήμερα το 1993 γεννήθηκε ο Ρίο Χαριάντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος οδηγός από την Ινδονησία που συμμετείχε στη Formula 1. Το 2016 η Manor του έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, όμως αντικαταστάθηκε έπειτα από 12 αγώνες από τον Εστεμπάν Οκόν. Καλύτερο αποτέλεσμα του Χαριάντο η 16η θέση στο Grand Prix Μονακό.

Σαν σήμερα το 2000 πραγματοποιήθηκε ένα τεστ της Williams στη Βαρκελώνη της Ισπανίας που άλλαξε την ιστορία της Formula 1. H ομάδα του Γκρόουβ δεν είχε αποφασίσει ποιος οδηγός θα πλαισιώσει τον Ραλφ Σουμάχερ για την επερχόμενη σεζόν. Εκείνη ήταν η πρώτη χρονιά που η βρετανική ομάδα χρησιμοποίησε τους κινητήρες της BMW.

Jenson Button (Monza, Itália 2000) Williams FW22 - BMW E41 3.0 V10 pic.twitter.com/9L62r5G0hy March 31, 2020

Οι δύο υποψήφιοι οδηγοί για τη μία κενή θέση ήταν οι Μπρούνο Ζουνκουέιρα και Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός που το 2009 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Brawn GP κατάφερε να γράψει χρόνο 0,16 δευτερόλεπτα ταχύτερο του Βραζιλιάνου και αυτό εν τέλει έπεισε τον Σερ Φρανκ Ουίλιαμς να τον επιλέξει για το δεύτερο cockpit. Ωστόσο έπρεπε να περιμένει να μάθει την τύχη του, την ημέρα της παρουσίασης του μονοθεσίου για τη σεζόν του 2000.

Φωτογραφίες: CrystalRacing/Twitter, franordaz3/Twitter, Mercmeup/Twitter