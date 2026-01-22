Η βρετανική ομάδα ακολουθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση στις δοκιμές της Βαρκελώνης, η οποία θα διαφέρει από τους υπόλοιπους.

Η McLaren F1 δεν θα συμμετάσχει στην πρώτη ημέρα των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 για το 2026 στη Βαρκελώνη, με το τεστ προετοιμασίας να ξεκινά στις 26 Ιανουαρίου. Το αγωνιστικό πλάνο των πρωταθλητών διαφέρει από τις υπόλοιπες ομάδες, με αρκετές εξ αυτών να έχουν ήδη στείλει φορτηγά στην ισπανική πίστα.

Η λογική της McLaren

Σύμφωνα με το αγωνιστικό της πλάνο, η ομάδα ενδέχεται να βγάλει το νέο της μονοθέσιο στην πίστα είτε τη δεύτερη είτε ακόμη και την τρίτη ημέρα του πενθήμερου τεστ. Λόγω των νέων τεχνικών κανονισμών για σασί και μονάδες ισχύος κάθε ομάδα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 3 από τις 5 ημέρες στη Βαρκελώνη. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στη McLaren να καθυστερήσει την πρώτη της εμφάνιση χωρίς να περιορίσει τον συνολικό χρόνο στο πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, η McLaren επέλεξε να διαφοροποιήσει εκ νέου τη στρατηγική της. Η ομάδα του Ουόκινγκ επέλεξε να μην πραγματοποιήσει shakedown πριν από τις επίσημες χειμερινές δοκιμές. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη έξοδος της νέας MCL40 στην πίστα θα γίνει απευθείας στο τεστ της Βαρκελώνης, με πιθανότερο σενάριο την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Διαφορετική φιλοσοφία από τον ανταγωνισμό

Η επιλογή αυτή διαφοροποιεί ξεκάθαρα τη McLaren από άλλες ομάδες. Η Audi F1 Team, για παράδειγμα, έχει δηλώσει ότι θα είναι έτοιμη να βγει στην πίστα από τις 9 το πρωί της πρώτης ημέρας, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει shakedown. Αντίστοιχα, ομάδες όπως οι Cadillac, Racing Bulls, Alpine, Mercedes και Ferrari έχουν ήδη ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν άμεσα τα δικά τους πρώτα τεστ.

Η McLaren, πρωταθλήτρια οδηγών και κατασκευαστών για το 2025, επέλεξε συνειδητά να πιέσει το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης, ώστε να παρουσιάσει το μονοθέσιο στην πιο ώριμη δυνατή μορφή του.

Ο επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα, ανέφερε: «Δεν υπήρχε λόγος να είμαστε οι πρώτοι στην πίστα. Κάθε επιπλέον ημέρα εξέλιξης προσέθετε λίγη ακόμη απόδοση. Το τίμημα του να βγεις νωρίς είναι ότι δεσμεύεσαι σε έναν σχεδιασμό πιο πρόωρα».

Οι προτεραιότητες της McLaren

Ο Στέλα τόνισε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο το εύρος των αλλαγών που φέρνουν οι νέοι κανονισμοί: «Το πλάνο μας προχωρά όπως είχε σχεδιαστεί. Έχουμε υπάρξει φιλόδοξοι με το μονοθέσιο, αλλά με τέτοιας κλίμακας αλλαγές πρέπει να είσαι και προσεκτικός, ώστε να διασφαλίσεις ότι το αυτοκίνητο θα είναι έτοιμο εγκαίρως και σωστά κατασκευασμένο».

Αυτή τη στιγμή, το MCL40 βρίσκεται στην Αυστρία, στις εγκαταστάσεις της AVL, όπου υποβάλλεται σε εκτεταμένους ελέγχους σε δυναμόμετρα. Η McLaren επιλέγει τη συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να «κλειδώσει» με μεγαλύτερη ασφάλεια τα συστήματά της πριν από την πρώτη έξοδο στην πίστα.

«Το μονοθέσιο θα πάει απευθείας στη Βαρκελώνη για το shakedown, το οποίο ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών», εξήγησε ο Στέλα, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα στοχεύει σε εκκίνηση την δεύτερη ή τρίτη ημέρα.

