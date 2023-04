Ο αναβάτης της Ducati πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην Ισπανία και θα πάρει μέρος κανονικά στον αγώνα.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι θα καταφέρει επιτέλους να συνεχίσει την πρώτη του σεζόν στο MotoGP ως εργοστασιακός αναβάτης της ομάδας Lenovo Ducati, αφού έλαβε άδεια από τους γιατρούς να αγωνιστεί στο Ισπανικό Grand Prix αυτού του Σαββατοκύριακου.

The Beast is back! 🙌 @bestia23 has passed his medical check after missing the #ArgentinaGP and the #AmericasGP ✅ #SpanishGP 🇪🇸 | 📰 https://t.co/TAGUoxsVEU

Ο Μπαστιανίνι υπέστη κάταγμα στην ωμοπλάτη σε μια σύγκρουση με τον αναβάτη της VR46 Ducati Λούκα Μαρίνι στον δεύτερο γύρο του αγώνα σπριντ στο GP της Πορτογαλίας τον περασμένο μήνα. Ο αναβάτης της Ducati αποκλείστηκε από το υπόλοιπο του 3ημέρου στην Πορτογαλία και υποβλήθηκε σε περαιτέρω ελέγχους στον ώμο του, από τους οποίους επιβεβαιώθηκε το κάταγμα, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν θα χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, ο Μπαστιανίνι δεν ήταν σε θέση να λάβει μέρος στο GP της Αργεντινής της επόμενης εβδομάδας και δεν μπόρεσε να περάσει από ιατρικό έλεγχο για να αγωνιστεί ούτε στο GP της Αμερικής δύο εβδομάδες αργότερα.

Finally! ❤️‍🔥 Welcome back in the office, @bestia23! Tomorrow Enea will undergo a final medical check to see if he can race at the #SpanishGP! 👊🏼 #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/D4DcXUhBd3