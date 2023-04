Η Ducati ανακοίνωσε ότι ο Ιταλός αναβάτης θα χάσει και τον τρίτο αγώνα της χρονιάς, στη θέση του ο Πίρο.

Η σεζόν του 2023 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Ενέα Μπαστιανίνι. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Lenovo Ducati τραυματίστηκε στο πρώτο Σπριντ της χρονιάς στο Πορτιμάο, όταν συγκρούστηκε με τον Λούκα Μαρίνι, και έκτοτε δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Ο Μπαστιανίνι υπέστη κάταγμα στην ωμοπλάτη και λόγω αυτού δεν ταξίδεψε στην Αργεντινή για το δεύτερο αγώνα της χρονιάς.

Λίγες ημέρες πριν από GP ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί στην πίστα το Όστιν το προσεχές Σαββατοκύριακο (14-16 Απριλίου) ο Ιταλός δοκίμασε τις δυνάμεις του, κάνοντας λίγους γύρους στην πίστα του Μιζάνο με μια Ducati Panigale V4S. Μετά τη δοκιμή αυτή εξετάστηκε ξανά από τους γιατρούς και διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του χρειάζεται λίγες ακόμα εβδομάδες για να αποκατασταθεί πλήρως.

BREAKING @PirroRider will replace @bestia23 at the #AmericasGP. Enea will require more time to fully recover from the right shoulder injury sustained at the #PortugueseGP. Bastianini will continue the rehabilitation in order to be back for the #SpanishGP. #ForzaDucati pic.twitter.com/ir5265HUG0