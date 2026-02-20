Το Audi Q3 Sportback της Karenta εκτίθεται στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη έως 25 Φεβρουαρίου, με δυνατότητα ενημέρωσης και test drive.

Σε ειδικό χώρο στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης φιλοξενείται το Audi Q3 Sportback από την Karenta, στο πλαίσιο ενέργειας προβολής που φέρνει το premium compact SUV της Audi πιο κοντά στο κοινό της πόλης.

Το μοντέλο εκτίθεται στην κόκκινη περιοχή του εμπορικού κέντρου, στο επίπεδο μηδέν, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών που έχουν τη δυνατότητα να το δουν από κοντά και να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαθέσιμες εκδόσεις του.

Έμφαση σε σχεδιασμό και τεχνολογία

Το Audi Q3 Sportback συνδυάζει τη σχεδιαστική γραμμή coupé με τα χαρακτηριστικά ενός compact SUV, δίνοντας έμφαση τόσο στην αισθητική όσο και στην πρακτικότητα. Η τοποθέτησή του σε χώρο υψηλής επισκεψιμότητας, όπως το Mediterranean Cosmos, εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της μάρκας στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, τις επιλογές κινητήρων και τον εξοπλισμό, ενώ παρέχεται και δυνατότητα προγραμματισμού test drive.

Έως 25 Φεβρουαρίου η παρουσία

Η έκθεση του Audi Q3 Sportback στο Mediterranean Cosmos θα διαρκέσει έως και τις 25 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, η Karenta υποδέχεται το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Γεωργικής Σχολής 105, όπου διατίθεται πλήρης γκάμα μοντέλων Audi, καθώς και υπηρεσίες πώλησης και after sales.