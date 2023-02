Ήρθε η ώρα για το δεύτερο μέρος των παρουσιάσεων των ομάδων ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος F1 για το 2023.

Είδαμε ήδη πέντε, έρχονται άλλες τόσες! Ο λόγος για τις επίσημες παρουσιάσεις των ομάδων ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023 το οποίο ξεκινά σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 3-5 Μαρτίου στο Μπαχρέιν.

Unboxed and ready for the track! #HaasF1 #VF23 pic.twitter.com/gISlrGclN7

Την αρχή την έκανε η Haas F1, που μας αποκάλυψε διαδικτυακά τα χρώματα της VF-23 που θα οδηγούν οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Νίκο Χούλκενμπεργκ. Στη συνέχεια, η Red Bull Racing έκανε το ίδιο με την RB19 των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, προτού πάρει τη σκυτάλη η Williams με την FW45 που έχει ως επίσημους οδηγούς φέτος τους Άλεξ Άλμπον και Λόγκαν Σάρτζεντ.

Ακολούθησε η Alfa Romeo C42 των Βάλτερι Μπότας και Ζου Γκουάνγιου και το βράδυ του Σαββάτου, η Scuderia AlphaTauri AT04 την οποία θα μοιράζονται οι Νικ Ντε Βρις και Γιούκι Τσουνόντα.

mixing fashion & motorsport at New York Fashion Week 😎 pic.twitter.com/0u2nN6xpdS

Πάει λοιπόν η πρώτη πεντάδα, ακολουθεί η δεύτερη. Μάλιστα σήμερα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, έχουμε διπλή αποκάλυψη, με τη McLaren MCL60 και την Aston Martin AMR23. Η ημέρα των ερωτευμένων θα ανήκει στη Ferrari SF-23, την Τετάρτη θα δούμε τη νέα Mercedes W14 ενώ ο χορός των παρουσιάσεων θα κλείσει με την Alpine A523, την προσεχή Πέμπτη.

Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα με τις παρουσιάσεις, με το αναλυτικό ρεπορτάζ όσων έχουν ήδη γίνει αλλά και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για όσες έρχονται: ημέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής, καθώς επίσημο όνομα μονοθεσίου.

31/1 Haas, VF-23, Online (δείτε περισσότερα εδώ)

3/2 Red Bull Racing, RB19, Νέα Υόρκη (δείτε περισσότερα εδώ)

6/2 Williams, FW45, Online (δείτε περισσότερα εδώ)

7/2 Alfa Romeo, C43, Ζυρίχη (δείτε περισσότερα εδώ)

11/2 Scuderia AlphaTauri, AT04, Νέα Υόρκη (δείτε περισσότερα εδώ)

13/2 McLaren, MCL60, Τεχνολογικό Κέντρο McLaren, 19.00 (ώρα Ελλάδας)

13/2 Aston Martin F1, AMR23, 21.00 (ώρα Ελλάδας)

14/2 Scuderia Ferrari, Μαρανέλο, 12.25 (ώρα Ελλάδας)

15/2 Mercedes-AMG, W14 E Performance, Online

16/2 Alpine F1, A523, Λονδίνο

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH