H Red Bull Racing πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μονοθεσίου για τη νέα σεζόν, στη σκιά της ανακοίνωσης συνεργασίας με τη Ford από το 2026.

Όλα τα βλέμματα των φίλων της Formula 1 στράφηκαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, όπου η Red Bull Racing έκανε την επίσημη παρουσίαση της ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2023.

Βέβαια την παράσταση έκλεψε λίγο νωρίτερα η πολυαναμενόμενη επισημοποίηση της συνεργασίας με τη Ford. Η αμερικανική εταιρεία επιστρέφει στο σπορ το 2026, ως προμηθευτής κινητήρων στους πρωταθλητές. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που η παρουσίαση της RB19 έγινε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού. Ο άλλος ήταν φυσικά η κατακόρυφη άνοδος της δημοτικότητας της Formula 1 στη συγκεκριμένη αγορά, την οποία πιστοποιεί το γεγονός πως φέτος θα έχουμε τρείς αγώνες εκεί (Μαϊάμι, Όστιν, Λας Βέγκας).

Our first date with the #RB19 📸🥰 pic.twitter.com/Yg6BaH4Kyl