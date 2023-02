Η αμερικανική ομάδα μοιράστηκε φωτογραφίες από το εργοστάσιο αλλά και την ημέρα κινηματογράφησης.

Η σεζόν της Haas F1 ξεκίνησε για τα καλά, αφού μετά την επίσημη παρουσίαση της νέας VF-23 μέσω ψηφιακά επεξεργασμένων εικόνων, ήρθε η ώρα να τη δούμε και στην πίστα!

Η αρχή έγινε με εικόνες από τις εγκαταστάσεις της αμερικανικής ομάδας, στο Μπάνμπουρι της Αγγλίας. Εκεί, οι οδηγοί της Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κέβιν Μάγκνουσεν, πόζαραν μπροστά από το νέο τους «γραφείο», παρουσία μελών της ομάδας.

Στη συνέχεια, η Haas πήγε στην πίστα του Σίλβερστον, εκεί όπου πραγματοποίησε ημέρα κινηματογράφησης – πάντα με τους γνωστούς περιορισμούς των 100 χιλιομέτρων σε συνολική απόσταση και της χρήσης demo ελαστικών της Pirelli.

The wait is over! The #VF23 is on track for the first time 🙌 #HaasF1 pic.twitter.com/btFfYp4RuY

Μετά το τέλος της ημέρας, ο Μάγκνουσεν που πέρυσι χάρισε στη Haas την παρθενική της pole position, στη Βραζιλία, δήλωσε: «Εξαιρετικές πρώτες εντυπώσεις. Φυσικά σήμερα δεν πιέζαμε, ελέγχαμε διάφορα συστήματα και κάναμε κινηματογράφηση. Όμως συνήθως μπορείς να νιώσεις αν το μονοθέσιο σου αφήνει θετική εντύπωση ή όχι και ίσχυσε σίγουρα το πρώτο».

Being back in an F1 car made K-Mag all 😁😁😁



Here’s his take on being behind the wheel of the #VF23 for the first time!#HaasF1 pic.twitter.com/nq360nsScm