O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Σπα.

Παρά την απειλή της βροχής, το FP2 του Grand Prix Βελγίου πραγματοποιήθηκε υπό στεγνές συνθήκες. Η θρυλική πίστα του Σπα ήταν το πεδίο δοκιμών για ομάδες και οδηγούς για 60 λεπτά, στα οποία έκαναν αξιολόγηση των μονοθεσίων τους και προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος στο FP2 του GP Βελγίου ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός ήταν πολύ γρήγορος με τη μαλακή γόμα ελαστικών και σημείωσε το 1:42,260. Η βρετανική ομάδα ήταν πολύ δυνατή, με τον Όσκαρ Πιάστρι να της δίνει το 1-2, με τη διαφορά από τον teammate του να είναι μόλις 0,215 δλ. Στην 3η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν μόλις 2 χιλιοστά πίσω από τον Αυστραλό. Στη δεύτερη περίοδο δοκιμών, η Red Bull Racing άλλαξε το στήσιμο της RB20, πιθανότατα λόγω της ποινή του Φερστάπεν για τον αγώνα της Κυριακής.

Now Lando goes quickest 💨 @McLarenF1 are on it in FP2 💪



TOP 5

Norris

Piastri

Verstappen

Leclerc

Sainz#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/SsdPQ3fkVE — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Στην 4η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα δείχνει να έχει ταχύτητα όμως συνολικά υστερεί έναντι των κορυφαίων μονοθεσίων. Η διαφορά του Μονεγάσκου από τον ταχύτερο Νόρις ήταν στο μισό δευτερόλεπτο. Στην 5η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος ήταν μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της υποτονικής για τα δεδομένα της, Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα ήταν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο πίσω από τη McLaren στο FP2 και ελάχιστα μπροστά από τηv Alpine και τη Haas.

Carlos Sainz is leading the way with just over 20 minutes gone in the session 💪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/fHfseYOlyM — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Ο Έστεμπαν Οκόν ήταν στην 7η θέση, μπροστά από τον Κέβιν Μάγκνουσεν και αμφότεροι εντυπωσίασαν με την ταχύτητά τους. Αυτός που απογοήτευσε ήταν 9ος της κατάταξης, Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ήταν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes.

Esteban Ocon completed a solitary lap in FP1 but the Frenchman is clocking up the laps in second practice 👍



He's currently P14 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/O7GDZTjopy — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Εκτός των 10 πρώτων θέσεων ήταν οι δύο Aston Martin, με τον Λανς Στρολ στην 11η θέση και πίσω του ο Φερνάντο Αλόνσο. Η πιο αργή ομάδα στο FP2 ήταν η Williams Racing, που εντυπωσίασε στο FP1, με τον Άλεξ Άλμπον.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Σπα.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢



Max Verstappen sweeping through Eau Rouge is the first driver out on track#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/RpN57WKMRt — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Αποτελέσματα FP2 GP Βελγίου

Φωτογραφίες: McLarenF1/X