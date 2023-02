Η ελβετική ομάδα έκανε στη Βαρκελώνη το shakedown του νέου της μονοθεσίου.

Λίγα 24ωρα μετά την επίσημη παρουσίασή της C43, η Alfa Romeo ταξίδεψε στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην πίστα της Βαρκελώνης, για την προβλεπόμενη από τους κανονισμούς «ημέρα κινηματογράφησης».

Η ελβετική ομάδα παρουσίασε ήδη ένα διαφοροποιημένο μονοθέσιο αφού απουσίαζε το παράξενο πάτωμα με τις οδοντωτές άκρες. Ωστόσο, τα βασικά του στοιχεία ήταν αναλλοίωτα.

Your first look at #F1 2023 on track. ♥️ #GetCloser pic.twitter.com/P3oMh0xtqk

Θυμίζουμε πως φέτος η Alfa Romeo έκανε σημαντικές αλλαγές, κυρίως στο πίσω μέρος του μονοθεσίου. Σε σχέση με τη C42, το νέο της «όπλο» έχει νέο σύστημα ψύξης, με τις εισαγωγές των ψυγείων να θυμίζουν πολύ… Ferrari, διαφορετική πίσω ανάρτηση αλλά και νέο κιβώτιο.

Όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, η ελβετική ομάδα μπορούσε να κάνει έως 100 χιλιόμετρα κι αυτά με demo ελαστικά της Pirelli. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκαν τόσο οι επίσημοι οδηγοί της Alfa Romeo, Βάλτερι Μπότας και Ζου Γκουάνγιου, όσο κι ο τρίτος της παρέας, Τεό Πουρσέρ.

Οι επίσημες χειμερινές δοκιμές εξέλιξης θα έχουν τριήμερη διάρκεια και θα διεξαχθούν στο Σακχίρ του Μπαχρέιν, στις 23 με 25 Φεβρουαρίου. Στην ίδια πίστα ανοίγει και η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023, στις 3 με 5 Μαρτίου.

Θυμίζουμε πως το 2022 η Alfa Romeo έκανε βήμα προς τα εμπρός και παρότι ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική στο πρώτο μισό της σεζόν, έκλεισε τη χρονιά στην ικανοποιητική έκτη θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών, με 55 πόντους στο ενεργητικό της.

Being back on track brings out the kid in all of us, right @ValtteriBottas? 😁 #GetCloser #F1 pic.twitter.com/issoGgP9CJ