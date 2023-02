Η ιταλική ομάδα έγινε η πέμπτη κατά σειρά που παρουσίασε τα πλάνα της ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος F1 του 2023.

Μετά τη Haas F1, τη Red Bull Racing, τη Williams Racing και την Alfa Romeo F1, ήταν η σειρά της Scuderia AlphaTauri να μας δείξει τι ετοίμασε για την επικείμενη αγωνιστική σεζόν του μαγικού κόσμου της Formula 1.

Όμως σε αντίθεση με τη «μεγάλη αδερφή», η δική της παρουσίαση δεν είχε LIVE εκδήλωση αλλά ένα σύντομο μονταρισμένο video, που αποκάλυψε το νέο livery της ιταλικής ομάδας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023.

Ο νέος χρωματισμός περιλαμβάνει και κόκκινο, για χάρη του νέου, σημαντικού χορηγού που μετακόμισε φέτος από την Alfa Romeo, στην ομάδα της Φαένζα.

Λίγο αργότερα, η Scuderia AlphaTauri δημοσιοποίησε ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες της νέας AT04, αν και στις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης που θα διεξαχθούν 23 με 25 Φεβρουαρίου στο Σακχίρ του Μπαχρέιν, αναμένεται να δούμε σημαντικές διαφοροποιήσεις από το σχέδιο που είδαμε τώρα.

