Η γαλλική ομάδα ετοιμάζεται για μία ακόμη διοικητική αλλαγή, μόλις 12 μήνες μετά την προηγούμενη που προκάλεσε μεγάλες αναταραχές και έθεσε υπό αμφισβήτηση το μέλλον της στη Formula 1.

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει η αγωνιστική δράση για το Grand Prix Βελγίου του 2023, η Alpine F1 ανακοίνωσε πως ο τότε επικεφαλής της, Ότμαρ Σαφνάουερ, μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη θα αποχωρούσαν από την ομάδα μετά το αγωνιστικό τριήμερο. Δώδεκα μήνες μετά και πάλι στο περιθώριο του GP Βελγίου, η Alpine ανακοίνωσε πως ο τωρινός επικεφαλής της, Μπρούνο Φαμέν θα αποχωρήσει από την ομάδα του Ένστον.

Ο Γάλλος μπορεί να αποχωρεί από το ρόλο του στη γαλλική ομάδα, ωστόσο θα διατηρήσει τη θέση του διευθυντή του αγωνιστικού τμήματος της Alpine σε όλο το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πέρα από τη Formula 1, η γαλλική μάρκα συμμετέχει στην κατηγορία Hypercar του WEC και σε πρωταθλήματα αντοχής κατηγορίας GT4.

BWT Alpine F1 Team can confirm that Bruno Famin will move away from his current role as Team Principal of the F1 division by the end of August. pic.twitter.com/5VIkCoOdTs