Μία από τις επιθυμίες της αυστριακής εταιρείας είναι να δει το νέο της Hypercar να δοκιμάζεται στον κορυφαίο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στο περιθώριο του Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ, η Red Bull Racing παρουσίασε την εκθαμβωτική RB17. Πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με το οποίο «ρευστοποιεί» τα κέρδη της από τις επιτυχίες στη Formula 1.

Πρόκειται για ένα έργο τέχνης σε τέσσερις τροχούς, ένα δημιούργημα της Red Bull Advanced Technologies και του Άντριαν Νιούι. Πρόκειται για το... κύκνειο άσμα του Βρετανού στη Red Bull, καθώς ως γνωστόν ο κορυφαίος αεροδυναμιστής της Formula 1 αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την αυστριακή ομάδα, με άγνωστο -ακόμα- προορισμό.

Παρά το γεγονός πως η χρήση του είναι αποκλειστικά για πίστα και όχι για δρόμο, στη Red Bull θα ήθελαν να το δουν να παίρνει μέρος σε αγώνες. Καλύτερο μέρος από το WEC και τις 24 Ώρες Λε Μαν φυσικά δεν υπάρχει, με τον Κρίστιαν Χόρνερ να αναφέρει σχετικά.

«Δεν είμαι σίγουρος σε ποια κατηγορία μπορεί να αγωνιστεί, όμως θα ήταν φοβερό να δούμε την RB17 να αγωνίζεται στις πρώτες θέσεις στο Λε Μαν. Η Aston Martin Valkyrie θα αγωνιστεί στο Λε Μαν το 2025. Εάν αυτό συμβεί τότε θα είναι φανταστικό να το δούμε», είπε ο Βρετανός.

Presenting the RB17 😍 Designed by Adrian Newey and Red Bull Advanced Technologies ✍️



Built on 20 years of #F1 innovation, the RB17 has over 1,000 horsepower and a V10 engine 💪 pic.twitter.com/WS53k958Pe