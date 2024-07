Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη θρυλική πίστα του Σπα.

Το Grand Prix Βελγίου, το δέκατο τέταρτο της φετινής σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με το διάρκειας 60 λεπτών FP1. Ομάδες και οδηγοί πραγματοποίησαν τα πρώτα τους περάσματα στη θρυλική πίστα του Σπα, όμως ένας ήταν ο πρωταγωνιστής.

Ταχύτερος οδηγός μετά το FP1 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός, ο οποίος θα πάρει ποινή στη θέση εκκίνησής του στον αγώνα της Κυριακής, σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών το 1:43,372 και πήρε την 1η θέση στην περίοδο δοκιμών. Δεύτερος ήταν ο νικητής του GP Ουγγαρίας, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον οδηγό της Red Bull Racing. Στην 3η θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams Racing, ο οποίος ήταν 0,7 δλ πίσω από τον Φερστάπεν και η επίδοσή του δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντάει όσον αφορά τη δυναμική των ομάδων.

Στις θέσεις 4 και 5 ακολούθησαν οι οδηγοί της Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι 0,853 δλ μακριά από την κορυφή, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 0,907 δλ πίσω από τον Ολλανδό. Μόλις 27 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον οδηγό της ιταλικής ομάδας να δυσκολεύεται να βρει τη σωστή ισορροπία στο μονοθέσιό του.

Χαμηλά στην 7η θέση ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB20, με τον Μεξικανό να υπολείπεται ένα δευτερόλεπτο από τον teammate του. Μόλις στην 8η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Κάρλος Σάινθ με Ferrari και Λανς Στρολ με Aston Martin.

