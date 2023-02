Η συνεργασία της Red Bull Racing με τη Honda, που της παρέχει μονάδες ισχύος, αναμένεται να «παγώσει» τα επόμενα χρόνια.

H Red Bull Racing στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας RB19 για το 2023 μας επεφύλασσε μία ιδιαίτερη έκπληξη. Η αυστριακή ομάδα, που κατέκτησε τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών της Formula 1 το 2022, ανακοίνωσε νέα συμφωνία με έναν καινούργιο συνεργάτη.

Από το 2026 η RBR θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη Ford, η οποία επιστρέφει έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Ο αμερικανικός κολοσσός θα προσφέρει τις τεχνικές του γνώσεις ώστε να δημιουργηθούν οι μονάδες ισχύος νέας γενιάς που θα υιοθετήσει η F1 από εκείνη τη σεζόν.

Η Red Bull χρησιμοποιεί από το 2019 τους κινητήρες της Honda, με τη συνεργασία τους να έχει αποδειχθεί σαφώς επιτυχημένη, μιας και μετρούν δύο πρωταθλήματα οδηγών και ένα κατασκευαστών. Η ιαπωνική φίρμα αποχώρησε ανεπίσημα από το σπορ το 2022, όμως συνέχισε να κατασκευάζει τους κινητήρες για τους «ταύρους», που έχουν πλέον τη δική τους, ξεχωριστή εταιρεία για τους κινητήρες με την ονομσία Red Bull Powertrains.

To 2026 οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους και ως αποτέλεσμα οι σχέσεις τους αναμένεται να αλλάξουν. Αυτό παραδέχθηκε ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, στην προυσίαση που έγινε στη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε συμβόλαιο και μια φοβερή συνεργασία με τη Honda έως το τέλος του 2025. Δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι κινητήρες της Honda θα κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, ενώ το τμήμα RB Powertrains έχει εστιάσει στο 2026. Θα υπάρξει ένα τεράστιο τοίχος ανάμεσά μας, όμως θα δουλέψουμε σκληρά τα επόμενα χρόνια για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η σχέση μας με τη Honda θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025», ανέφερε ο Βρετανός.

Η Honda είναι ένας εκ των έξι κολοσσών που έχουν δηλώσει συμμετοχή ως κατασκευαστές μονάδων ισχύος για το 2026. Ωστόσο προς ώρας δεν έχει «στα σκαριά» καμία συμφωνία με ομάδα για να της παρέχει κινητήρες. Η εναλλακτική της είναι να εισέλθει στη Formula 1 ως αυτόνομη ομάδα.

Όσο για τη Red Bull Racing, οι νέες της μονάδες ισχύος θα εξελιχθούν στις εγκαταστάσεις της Red Bull Powertrains, οι οποίες χτίστηκαν δίπλα στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς, όπου κατασκευάζει το μονοθέσιο της Formula 1.

You’re not dreaming. It’s real. We’re back in #F1, partnering with @RedBullRacing 🏎⚡️ #FordReturns pic.twitter.com/NSLBJ9kQSz