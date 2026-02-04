Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για το σενάριο η ομάδα του να μην είναι στις κορυφαίες θέσεις του grid.

Η μετάβαση της Formula 1 στους κανονισμούς του 2026 δημιουργεί ένα σκηνικό απόλυτης αβεβαιότητας ως προς την αγωνιστική ιεραρχία. Οι ομάδες που πρωταγωνιστούσαν μέχρι το 2025 είναι άγνωστο αν θα μπορέσουν να είναι σε ανάλογη θέση και φέτος, καθώς απαιτείται η σωστή κατανόηση των κανονισμών.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, γνωρίζει πολύ καλά πως οι επιτυχίες της περασμένης χρονιάς μπορεί να μην είναι σε θέση να τις επαναλάβει φέτος. Αυτό τον έχει οδηγήσει σε μία νέα πραγματικότητα.

One week until we hear our MCL40 on track again 🔊🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/KQRZlr9Xhx — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 3, 2026

Νέα χρονιά, νέες ισορροπίες

Ο Νόρις δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο και υπογραμμίζει ότι αυτή είναι η περίοδος όπου οι μηχανικοί καθορίζουν τις ισορροπίες – όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το 2009 η Brawn GP εκμεταλλεύτηκε το διπλό διαχύτη για να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ το 2014 η Mercedes κυριάρχησε χάρη στην ανώτερη ερμηνεία των κανονισμών μονοθεσίων και μονάδων ισχύος.

Μιλώντας στο F1 TV κατά τη διάρκεια του ιδιωτικού shakedown στη Βαρκελώνη, ο πρωταθλητής του 2025 ήταν ξεκάθαρος: «Υπάρχει πάντα αυτό το στοιχείο του να κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι κομμάτι του σπορ: βλέπεις τι έχουν σκεφτεί άλλα μεγάλα μυαλά, ποιες ιδέες έχουν παρουσιάσει, τι μπορείς να μάθεις από αυτές, τι μπορείς να ενσωματώσεις, τι να αποφύγεις – οτιδήποτε».

Και συνέχισε, βάζοντας το πλαίσιο στο οποίο αντιμετωπίζει τη νέα εποχή:

«Πρέπει πάντα να είσαι πρόθυμος να αποδεχτείς ότι κάποιες φορές άλλοι μπορεί να κάνουν καλύτερη δουλειά και ότι εσύ πρέπει να μάθεις από αυτούς. Είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια της ομάδας και με όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής φέτος, αλλά ναι, θα είναι μια μακρά χρονιά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, θα φροντίσουμε όλοι να είναι ευχαριστημένοι και θα το πάμε βήμα-βήμα».

Ο Ράσελ ορίζει τα φαβορί

Ο οδηγός της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ, μίλησε μετά τις δοκιμές της Βαρκελώνης για τις πρώτες του εντυπώσεις από τη νέα εποχή του σπορ. Ο Βρετανός αρχικά αναφέρθηκε σε ένα σενάριο που ικανοποιεί άπαντες στον κόσμο της Formula 1.

«Το καλύτερο δυνατό σενάριο για το σπορ –και για τους οδηγούς– είναι να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί οδηγοί και πολλές ομάδες που να μάχονται μεταξύ τους», είπε.

Smile if you just launched the W17 😁🤳 pic.twitter.com/k2fBsztxiU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 2, 2026

Και πρόσθεσε, σκιαγραφώντας την παρούσα εικόνα: «Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως Red Bull, McLaren, Ferrari και εμείς είμαστε οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται σχετικά κοντά μεταξύ τους».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Aston Martin δεν μπορεί να αγνοηθεί:

«Δεν μπορείς να υποτιμήσεις αυτό που βλέπεις από την Aston Martin και αυτό που έχει κάνει ο Άντριαν με αυτό το αυτοκίνητο. Φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό και η Honda τα τελευταία χρόνια με τη Red Bull είχε μια πολύ καλή μονάδα ισχύος».

