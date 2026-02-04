Οι οδηγοί της Formula 1 αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως η οδήγηση των φετινών μονοθεσίων θα είναι μια εντελώς καινούργια εμπειρία στα Grand Prix.

Στις χειμερινές δοκιμές της Βαρκελώνης, οι οδηγοί της Formula 1 γνώρισαν από… πρώτο χέρι τα μονοθέσια με τα οποία θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα. Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί δεν έχουν αλλάξει μόνο την εμφάνιση των μονοθεσίων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας τους, με τις νέες μονάδες ισχύος να αλλάζουν τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Από φέτος το DRS καταργείται και αν’ αυτού οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους ένα εντελώς διαφορετικό οπλοστάσιο: ενεργή αεροδυναμική με κινητά εμπρός και πίσω πτερύγια, Overtake Mode ως εργαλείο προσπέρασης και άμυνας, αλλά και Boost Mode, που επιτρέπει στον οδηγό να διαχειρίζεται την ενέργεια ελεύθερα σε οποιοδήποτε σημείο της πίστας.

Σε συνδυασμό με τη σαφώς αυξημένη συμμετοχή της ηλεκτρικής ισχύος, το αποτέλεσμα είναι μια αγωνιστική εξίσωση με πολλαπλές μεταβλητές.

Η ηλεκτρική ενέργεια στο επίκεντρο

Ο οδηγός της Mercedes-AMG, Κίμι Αντονέλι, περιγράφει με τον δικό του τρόπο πώς αλλάζει η αγωνιστική νοοτροπία από τη φετινή σεζόν της Formula 1. Όπως αναλύει, δεν πρόκειται απλά για απλοποίηση των μαχών αλλά για μία παρτίδα σκάκι.

«Με όλη αυτή τη διαχείριση ενέργειας, αλλάζει συνολικά ο τρόπος που αγωνίζεσαι. Το πώς χρησιμοποιείς την ενέργεια όταν μάχεσαι με άλλους είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά».

Ο Αντονέλι εξηγεί ότι το 2026 οι οδηγοί θα πρέπει να μπουν στη σεζόν με εντελώς ανοιχτό μυαλό, καθώς η τακτική διάσταση γίνεται εξίσου σημαντική με την καθαρή απόδοση του μονοθεσίου. Η παρομοίωση με το σκάκι δεν είναι τυχαία. Όπως τονίζει ο Ιταλός, οι οδηγοί δεν θα έχουν τον χρόνο να «σκεφτούν» κάθε κίνηση, όμως θα πρέπει να προβλέπουν τις αντιδράσεις των αντιπάλων τους:

«Είναι σαν να παίζεις σκάκι, αλλά σε γρήγορη εκδοχή. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς κάθε κίνηση, όμως πρέπει πάντα να είσαι δύο βήματα μπροστά από τον άλλον. Όταν σχεδιάζεις μια προσπέραση ή όταν αμύνεσαι, πρέπει να προβλέπεις τι θα κάνει ο αντίπαλος ή να τον αναγκάζεις να αντιδράσει όπως θέλεις».

Επωφελούνται οι νέοι οδηγοί;

Παρά την έλλειψη εμπειρίας στη Formula 1, ο Αντονέλι εκτιμά ότι οι νεότεροι οδηγοί ενδέχεται να έχουν ένα μικρό προβάδισμα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα:

«Για όλους τους rookies που μπήκαν πέρσι στη Formula 1, το να ξεκινάς μια χρονιά με εντελώς νέο μονοθέσιο είναι θετικό. Είμαστε συνηθισμένοι να οδηγούμε διαφορετικό μονοθέσιο κάθε χρόνο και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα».

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η εμπειρία των κορυφαίων οδηγών του grid θα λειτουργήσει σύντομα εξισορροπητικά: «Οι άλλοι οδηγοί δεν είναι χαζοί. Είναι πολύ καλοί και θα το καταλάβουν πολύ γρήγορα κι αυτοί».

