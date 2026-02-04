Η γερμανική ομάδα προετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την πρώτη της σεζόν στη Formula 1 και οι προκλήσεις που έχει μπροστά της είναι μεγάλες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη εμφάνιση της Audi στη Formula 1 έχει ξεκινήσει. Ο επικεφαλής του πρότζεκτ της Audi, Ματία Μπινότο παραδέχεται ανοιχτά πως υπάρχουν πολλά που πρέπει να διευθετηθούν και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το GP Αυστραλίας πλησιάσει.

Η γερμανική μάρκα εξαγόρασε τη Sauber και η R26 (σ.σ. το μονοθέσιο) έχει ήδη τραβήξει τα πρώτα βλέμματα, καθώς σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη είσοδο της Audi στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πρώτα δεδομένα από τη Βαρκελώνη

Μετά από το shakedown στις αρχές Ιανουαρίου, η Audi επέστρεψε στη Βαρκελώνη για το ιδιωτικό τεστ που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Εκεί, η γερμανική ομάδα συμπλήρωσε συνολικά 240 γύρους μέσα στις τρεις ημέρες που είχε στη διάθεσή της, αριθμός που την κατέταξε όγδοη σε σύνολο δέκα ομάδων.

Σε απόσταση, αυτό μεταφράζεται σε 1.117 χιλιόμετρα, με την Audi να καταγράφει περισσότερους γύρους από τη νεοεισερχόμενη Cadillac, αλλά και ελαφρώς λιγότερους από τη McLaren.

Οι χρόνοι γύρου δεν εντυπωσίασαν, ωστόσο σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας κάτι τέτοιο περνά σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, πρόκειται για ένα εντελώς νέο τεχνικό κύκλο κανονισμών, με τη μονάδα ισχύος να αποτελεί εξ ολοκλήρου έργο των Γερμανών. Πρόκειται για μια πρόκληση που δοκιμάζει όλους τους κατασκευαστές, ανεξαρτήτως εμπειρίας.

Ρεαλισμός και δυνατοί στόχοι

Ο Μπινότο περιέγραψε με ρεαλισμό μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, τονίζοντας ότι η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι καθοριστική σε αυτή τη φάση:

«Υπάρχει πολλή δουλειά για όλη την ομάδα, για τους οδηγούς, για τους μηχανικούς στο εργοστάσιο, για να διορθώσουμε όλα όσα είδαμε σε επίπεδο σχεδίασης, λειτουργίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να μείνει καμία πέτρα που να μην την έχουμε γυρίσει. Έχουμε μια πολύ μεγάλη λίστα. Μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη λίστα», ανέφερε.

Παρά το μέγεθος των εκκρεμοτήτων, ο Ιταλός τεχνικός διευθυντής στάθηκε στη διάθεση της ομάδας να βελτιωθεί άμεσα, με στόχο να παρουσιαστεί πιο έτοιμη στις επίσημες δοκιμές του Μπαχρέιν.

Το μεγάλο στοίχημα της Audi

Κατά τη διάρκεια του τεστ, η R26 αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα αξιοπιστίας. Για την ομάδα του Μπινότο, ήταν κάτι το αναμενόμενο σε τόσο πρώιμο στάδιο και με τόσο ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς. Ο Μπινότο, ωστόσο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος:

«Ξέρουμε ότι έχουμε πολλά να χτίσουμε και πολλά να βελτιώσουμε. Αυτές οι τρεις ημέρες ήταν πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι, με βάση το σημείο από το οποίο ξεκινάμε, τα πάμε καλά. Η αξιοπιστία είναι πάντα κρίσιμη. Είχαμε αρκετά μικρά προβλήματα, τίποτα δραματικό, και υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία για τη συνέχεια».

