Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έβγαλε τα πρώτα οδηγικά συμπεράσματα για τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1.

Ο Λιούις Χάμιλτον, με εμπειρία που εκτείνεται σε περισσότερες από μία τεχνικές «εποχές» της Formula 1, τοποθετήθηκε θετικά για τη νέα γενιά μονοθεσίων.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται μπροστά στη πέμπτη μεγάλη αλλαγή κανονισμών της καριέρας του. Μετά το πρώτο τεστ στη Βαρκελώνη, στο οποίο σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο δεν έκρυψε ότι τα πρώτα του αγωνιστικά χιλιόμετρα με τα νέα μονοθέσια του άφησαν καλύτερη αίσθηση από τα χρόνια των ground effect μονοθεσίων (2022-2025).

All 44 the details 😮‍💨 pic.twitter.com/rYNqBGYokk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 2, 2026

Οι πρώτες εντυπώσεις από την SF-26

Έχοντας πλέον εμπειρία από κανονικές συνθήκες με τη Ferrari SF-26 στο ιδιωτικό shakedown της Βαρκελώνης, λίγες ημέρες μετά το filming day στο Φιοράνο, ο Χάμιλτον εξήγησε πως η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι η συμπεριφορά του μονοθεσίου στο όριο:

«Αυτή η γενιά μονοθεσίων είναι στην πραγματικότητα λίγο πιο διασκεδαστική στην οδήγηση. Είναι υπερστροφική, “νευρική” και γλιστρά, αλλά είναι πιο εύκολο να τη συγκρατήσεις. Σίγουρα είναι πιο απολαυστική».

Παρά τη θετική εικόνα, ο Χάμιλτον τόνισε ότι υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά: «Φυσικά έχουμε δουλειά να κάνουμε για να βελτιωθούμε, όπως όλοι. Όμως είχαμε πολύ καλά debriefs. Όλοι στην ομάδα είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Νιώθω έντονα τη νοοτροπία νίκης, σε κάθε άνθρωπο της ομάδας, περισσότερο από ποτέ».

Home scenes on your phone screens 🏡 pic.twitter.com/ki1erQsIZm — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 2, 2026

Μια «ασυνήθιστη» αλλά χρήσιμη εβδομάδα δοκιμών

Η Ferrari ήταν από τις λίγες ομάδες που επέλεξαν να τρέξουν και σε βρεγμένο οδόστρωμα στη Βαρκελώνη, κάτι που ο Χάμιλτον θεώρησε ιδιαίτερα χρήσιμο. Όπως εξήγησε, η εμπειρία του 2025 –όταν ο πρώτος του αγώνας σε βρεγμένες συνθήκες με Ferrari ήταν το GP Αυστραλίας– λειτούργησε ως μάθημα:

«Ήταν μια πραγματικά απολαυστική εβδομάδα. Υπήρξε τεράστια δουλειά από τη μεριά μου τον χειμώνα, αλλά και από την ομάδα για τις αλλαγές που έγιναν πριν από το τεστ. Το να έχουμε μια ολόκληρη βρεγμένη ημέρα δοκιμών δεν είναι κάτι που θα επέλεγες συνήθως, αλλά πέρσι ο πρώτος μου αγώνας σε βρεγμένες συνθήκες με Ferrari ήταν πολύ δύσκολος. Οπότε ήταν καλό να αποκτήσω αυτή την εμπειρία τώρα».

Ο Χάμιλτον στάθηκε ιδιαίτερα και στην αξιοπιστία: «Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε πολλά χιλιόμετρα τις τελευταίες ημέρες, χάρη στη σπουδαία δουλειά που έγινε στο εργοστάσιο. Δεν είχαμε ουσιαστικά ημέρα ξεκούρασης. Υπάρχουν πάντα μικρά θέματα, αλλά συνολικά ήταν δύο πολύ, πολύ σταθερές ημέρες».

Just dropping in on a lap… 💨 pic.twitter.com/pkcUK4UB1F — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 31, 2026

Λιγότερη κάθετη δύναμη, μεγαλύτερη πρόκληση

Κλείνοντας, ο οδηγός της Ferrari επεσήμανε ότι τα μονοθέσια του 2026 έχουν σαφώς λιγότερη κάθετη δύναμη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στοιχείο που αλλάζει σημαντικά την ισορροπία και τον τρόπο οδήγησης:

«Όσον αφορά την κατανόηση του αυτοκινήτου και της ισορροπίας του, έχουμε αισθητά λιγότερο downforce σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

