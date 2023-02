Επίσημο: Η Ford επιστρέφει στη Formula 1 σε συνεργασία με τη Red Bull

Η μεγάλη είδηση στην παρουσίαση της Red Bull Racing για τη σεζόν του 2023 στην F1, είναι η ανακοίνωση της συνεργασία με το μπλε οβάλ!

Ήταν ένα από τα χειρότερα φυλαγμένα μυστικά τις τελευταίες ημέρες αλλά πλέον είναι επίσημο: η Ford θα αποτελεί τον προμηθευτή υβριδικών μηχανών της Red Bull Racing από το 2026 που ξεκινά το νέο κεφάλαιο σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

H είδηση αυτή κλέβει την παράσταση στην επίσημη παρουσίαση που πραγματοποιεί η αυστριακή ομάδα στη Νέα Υόρκη και στην οποία παρουσιάζει την ομάδα και τα επίσημα χρώματά της για το 2023.



Μάλιστα η επιβεβαίωση δεν ήρθε την ώρα του event αλλά μισή ώρα νωρίτερα, με τη Formula 1 να ανακοινώνει μέσω social media την μεγάλη επιστροφή του μπλε οβάλ. Η τελευταία εμπλοκή του αμερικανικού κολοσσού στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν το 2004, όταν οι κινητήρες Ford-Cosworth έδιναν ώθηση στα μονοθέσια της Jaguar.

Ford returns to the pinnacle of motorsport ✨#F1 @FordPerformance pic.twitter.com/UlHcTZYIDW