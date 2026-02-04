Η Jaguar εισέρχεται στην τελική φάση δοκιμών του νέου της GT, το οποίο υπόσχεται επιδόσεις που θα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο της μάρκας.

Η Jaguar ξεκίνησε τις δοκιμές εξέλιξης του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού τετράθυρου GT της στον Αρκτικό Κύκλο, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας της εποχής. Σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -40°C, 150 (!) πρωτότυπα οχήματα υποβάλλονται σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα δοκιμών και βαθμονόμησης των συστημάτων κίνησης και του πλαισίου. Στόχος των μηχανικών είναι να διασφαλίσουν ότι η θηριώδης δύναμη του νέου μοντέλου θα συνδυάζεται με την οδηγική άνεση και την ακρίβεια που χαρακτηρίζουν παραδοσιακά τη βρετανική μάρκα.

Στην περιοχή των 1.000 ίππων

Παρόλο που η Jaguar κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της για τα τελικά νούμερα, η επιβεβαίωση ότι πρόκειται για την «ισχυρότερη Jaguar παραγωγής όλων των εποχών» τοποθετεί τον πήχη πολύ ψηλά. Οι τεχνικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η κορυφαία έκδοση του μοντέλου θα υιοθετεί διάταξη με τρεις ηλεκτροκινητήρες, η συνδυαστική ισχύς των οποίων αναμένεται να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 1.000 ίππους.

Αυτή η επιλογή δεν αποσκοπεί μόνο στις καταιγιστικές επιταχύνσεις, αλλά και στον απόλυτο έλεγχο της πρόσφυσης μέσω εξελιγμένων συστημάτων torque vectoring. Οι δοκιμές στις παγωμένες λίμνες της Σουηδίας είναι καθοριστικές για τη ρύθμιση αυτών των συστημάτων, ώστε η απόκριση του αυτοκινήτου να παραμένει φυσική και προβλέψιμη ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες πίεσης.

Αυτονομία 700 χιλιομέτρων και υπερταχεία φόρτιση

Η νέα αρχιτεκτονική JEA (Jaguar Electric Architecture) πάνω στην οποία βασίζεται το GT, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις μεγάλες αποστάσεις. Ο στόχος για την αυτονομία έχει τεθεί στα 700 χιλιόμετρα (430 μίλια), ένα νούμερο που το καθιστά άμεσο ανταγωνιστή των κορυφαίων ηλεκτρικών sedan της αγοράς. Επιπλέον, η χρήση συστήματος 800V θα επιτρέπει την ανάκτηση έως και 320 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 15 λεπτά φόρτισης.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού GT θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026. Με την τιμή του να αναμένεται να ξεκινά πάνω από τις 120.000 ευρώ, η Jaguar απομακρύνεται από τη λογική των μεγάλων όγκων πωλήσεων και εστιάζει στην αποκλειστικότητα και την υψηλή τεχνολογία, ακολουθώντας τη νέα της φιλοσοφία «Copy Nothing».