12 Ώρες Μπάθαρστ: Ταχύτερος ο Βαλεντίνο Ρόσι στα ελεύθερα (vid)

O θρύλος του MotoGP ήταν μπροστά από τον Σουμάχερ στη δεύτερη περίοδο δοκιμών του επικού αγώνα στο Μάουντ Πανοράμα.

Μετά το τέλος της καριέρας του στο MotoGP και τους δύο τροχούς, ο Βαλεντίνο Ρόσι συνεχίζει στους τέσσερις. Κι όπως φαίνεται, έχει τα φόντα για να τα πάει εξαιρετικά κι εκεί.

Άλλωστε είχε δείξει στο παρελθόν τα διαπιστευτήρια του, όντας ανταγωνιστικός κάνοντας δοκιμές με τη Scuderia Ferrari στη Formula 1 αλλά και στις εξορμήσεις του στα ράλλυ και τις πίστες.

Όμως αυτή την εβδομάδα, έχει μπροστά του μία πρόκληση… βουνό! Ο Ιταλός δοκιμάζεται στην επική αγωνιστική διαδρομή του Μάουντ Πανοράμα, στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στον 12ωρο αγώνα του Μπάθαρστ, οδηγώντας για τη Team WRT BMW.





Ο «Γιατρός» ξεκίνησε δυναμικά την παρουσία του εκεί, αφού επιβλήθηκε στις δεύτερες δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν οι Bronze οδηγοί. Ο 43χρονος έγραψε χρόνο 2:05.4486s και επικράτησε οριακά του Μπραντ Σουμάχερ, σε μία 40λεπτη διαδικασία με απρόοπτα και διακοπές.

Δείτε τον Βαλεντίνο εν δράσει, στο πολύ ενδιαφέρον onboard video που ακολουθεί…

