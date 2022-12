To επικό Μάουντ Πανοράμα καλεί τον Βαλεντίνο Ρόσι (vid)

O θρύλος του MotoGP θα δοκιμαστεί στον μεγαλύτερο αγώνα αντοχής και την πιο φημισμένη αγωνιστική διαδρομή στην Αυστραλία!

To 2022 ήταν μία μεταβατική σεζόν για τον Βαλεντίνο Ρόσι, αφού ρίχνοντας τίτλους τέλους στη σπουδαία καριέρα του στο MotoGP, είχε στραφεί στους τέσσερις τροχούς και τους Αγώνες Αντοχής.



Συμμετείχε στο ανταγωνιστικό GT World Challenge, έτρεξε στον 24ωρο αγώνα του Σπα-Φρανκορσάμπ κι όπως φαίνεται… «γλυκάθηκε»!

Ο «γιατρός» συνεχίζει στους αγώνες αντοχής, πάλι με την επιτυχημένη της WRT αλλά… ανεβάζοντας το βαθμό δυσκολίας. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον πρώτο του αγώνα για το 2023 που θα είναι στην Αυστραλία!

Valentino Rossi is coming to the LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour. NEWS: https://t.co/zkBntOjSTb #B12hr #IGTC pic.twitter.com/rzeSi252DV

Ο Ιταλός θα λάβει μέρος στον πρώτο γύρο του θεσμού Intercontinental GT Challenge, τις 12 ώρες του Μπάθαρστ. Τον αγώνα που γίνεται στην καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Αυστραλίας, το περίφημο Μάουντ Πανοράμα!

Στον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 3 με 5 Φεβρουαρίου, ο 43χρονος θα μοιραστεί μία θηριώδη BMW M4 GT3 με τους έμπειρους Μαξίμ Μαρτέν και Αουγκούστο Φάρφους Jr, που αμφότεροι έχουν τρέξει ξανά στη θρυλική διαδρομή.

Το βαυαρικό αγωνιστικό με το οποίο ο Ρόσι θα κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα έχει φυσικά το εμβληματικό #46!

IT’S FINALLY OFFICIAL@ValeYellow46, meet Mount Panorama!



The Doctor is heading to @Bathurst12hour with @followWRT and @BMWMotorsport!



FULL STORY: https://t.co/jnsbXFd9ad#IGTC | #B12Hr 🦘 pic.twitter.com/X5zgiJP5cz