To ταξίδι του Μαξ Φερστάπεν με στόχο τη συμμετοχή στις θρυλικές 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ ξεκινάνε από τους κατατακτήριους αγώνες αυτό το τριήμερο στην «Πράσινη Κόλαση».

Ο Μαξ Φερστάπεν θα πάρει μέρος εφέτος στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ τον ερχόμενο Μάιο και η προετοιμασία του είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο Ολλανδός παίρνει μέρος σε μια σειρά από αγώνες στη θρυλική πίστα, ώστε να εγκλιματιστεί πλήρως στις απαιτήσεις.

Αυτό το σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν δύο κατατακτήριοι αγώνες διάρκειας 4 ωρών έκαστος, οι οποίοι είναι η τελευταία πρόβα πριν τον 24ωρο του επόμενου μήνα. Ο Φερστάπεν παίρνει μέρος με τη #3 Mercedes AMG GT3 της Verstappen.com της Winward Racing και θα έχει για teammate αυτό το διήμερο τον πολύπειρο Λούκας Άουερ.

Ο χθεσινός πρώτος αγώνας δεν κύλησε ομαλά καθώς διεκόπη νωρίς λόγω συμβάντος στο δεύτερο κομμάτι της πίστας. Δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς ο Γιούχα Μιέτινεν έχασε τραγικά τη ζωή του στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 7 αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Η μάχη του Φερστάπεν

Στις πρωινές κατατακτήριες δοκιμές η μάχη ήταν σκληρή σε πίστα η οποία στέγνωνε σταδιακά. Η ομάδα του Φερστάπεν κατετάγη στην 5η θέση για το σημερινό αγώνα 4 ωρών. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 13:30 ώρα Ελλάδος.