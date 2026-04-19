Μαξ Φερστάπεν: Δείτε τη δεύτερη μάχη του στο N24 Qualifiers (vid)

Μαξ Φερστάπεν: Δείτε τη δεύτερη μάχη του στο N24 Qualifiers (vid)
To ταξίδι του Μαξ Φερστάπεν με στόχο τη συμμετοχή στις θρυλικές 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ ξεκινάνε από τους κατατακτήριους αγώνες αυτό το τριήμερο στην «Πράσινη Κόλαση».

Ο Μαξ Φερστάπεν θα πάρει μέρος εφέτος στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ τον ερχόμενο Μάιο και η προετοιμασία του είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο Ολλανδός παίρνει μέρος σε μια σειρά από αγώνες στη θρυλική πίστα, ώστε να εγκλιματιστεί πλήρως στις απαιτήσεις.

Αυτό το σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν δύο κατατακτήριοι αγώνες διάρκειας 4 ωρών έκαστος, οι οποίοι είναι η τελευταία πρόβα πριν τον 24ωρο του επόμενου μήνα. Ο Φερστάπεν παίρνει μέρος με τη #3 Mercedes AMG GT3 της Verstappen.com της Winward Racing και θα έχει για teammate αυτό το διήμερο τον πολύπειρο Λούκας Άουερ.

Ο χθεσινός πρώτος αγώνας δεν κύλησε ομαλά καθώς διεκόπη νωρίς λόγω συμβάντος στο δεύτερο κομμάτι της πίστας. Δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς ο Γιούχα Μιέτινεν έχασε τραγικά τη ζωή του στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 7 αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Η μάχη του Φερστάπεν

Στις πρωινές κατατακτήριες δοκιμές η μάχη ήταν σκληρή σε πίστα η οποία στέγνωνε σταδιακά. Η ομάδα του Φερστάπεν κατετάγη στην 5η θέση για το σημερινό αγώνα 4 ωρών. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 13:30 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να παρακολουθήσετε το δεύτερο N24 Qualifier στο παρακάτω βίντεο.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes-AMG media

