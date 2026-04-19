«Πικρή» εγκατάλειψη για Φερστάπεν στο Νίρμπουργκρινγκ

Δεν τα κατάφερε ούτε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν να κερδίσει σε αγώνα στο Νίρμπουργκρινγκ, στην τελευταία του πρόβα πριν τον 24ωρο αγώνα.

Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε πολύ κοντά σε μια σημαντική νίκη στα Qualifiers για τις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ, ωστόσο ένα απρόοπτο τεχνικό πρόβλημα έβαλε πρόωρο τέλος στις ελπίδες του. Ο Ολλανδός, οδηγώντας τη Mercedes-AMG GT3 EVO της Verstappen.com by Winward Racing, είχε χτίσει προβάδισμα σχεδόν 30 δευτερολέπτων στο πρώτο σκέλος του αγώνα έχοντας ξεκινήσει 5ος.

Μαζί με τον teammate του, Λούκας Άουερ, έδειχναν ικανοί να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη νίκη.

Η στιγμή που χάθηκαν όλα

Η εξέλιξη του αγώνα άλλαξε δραματικά μετά τον 10ο γύρο, όταν ο Φερστάπεν κατευθύνθηκε απρογραμμάτιστα στα pits. Η στάση δεν είχε σχέση με στρατηγική καυσίμου, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τους μηχανικούς. Ο Φερστάπεν παρέδωσε τη θέση του στον Άουερ, όμως το αγωνιστικό αυτοκίνητο οδηγήθηκε στο γκαράζ και οι μηχανικοί ξεκίνησαν εργασίες επισκευής στο εμπρός μέρος, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά έθεσε εκτός μάχης το πλήρωμα, με την ομάδα να εστιάζει πλέον στη συλλογή δεδομένων ενόψει του κυρίως 24ώρου αγώνα.

PROBLEMAS PARA VERSTAPPEN!@maxverstappen1 teve problemas na sua Mercedes e precisaram levar o carro para a garagem! Carro já voltou para a pista em Nürburgring e agora tenta se recuperar.

To τέλειο ξεκίνημα

Ο Φερστάπεν ξεκίνησε τον αγώνα από την 5η θέση και γρήγορα αναρριχήθηκε στην κατάταξη. Έχοντας την κίνηση με το μέρος του πήρε την πρωτοπορία και για αρκετούς γύρους έδωσε εντυπωσιακές μάχες. Μεγάλος αντίπαλός του ήταν ο Φρεντ Βερβίς με Audi R8 GT3, με τον οποίο αντάλλαξαν την πρωτοπορία μέχρι την πρώτη στάση στα pits.

H ομάδα του Φερστάπεν τον κάλεσε ένα γύρο νωρίτερα ώστε να ανεφοδιαστεί για λιγότερη ώρα και να ανοίξει τη διαφορά. Πράγματι, αυτό συνέβη ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με ιδανικό τρόπο και ο Φερστάπεν εγκατέλειψε άδοξα τον αγώνα.

Πλέον η προσοχή του Φερστάπεν στρέφεται στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ στις 14-17 Μαΐου. Ο Ολλανδός θα έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα τον επόμενο μήνα, καθώς στις δύο πρώτες εβδομάδες θα αγωνιστεί σε Μαϊάμι και Καναδά στη Formula 1.