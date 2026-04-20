Τραγωδία στην Αργεντινή: Θανατηφόρο ατύχημα σε αγώνα ράλλυ (vid)

Ένας 25χρονος θεατής έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής του Πρωταθλήματος Ράλλυ Νοτίου Αμερικής στην Αργεντινή.

Ένα θλιβερό περιστατικό στιγμάτισε το Πρωτάθλημα Ράλλυ Νοτίου Αμερικής στην επαρχία Κόρδοβα της Αργεντινής, όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και παρέσυρε θεατές. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής, οδηγώντας στην άμεση διακοπή του αγώνα και βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στο ατύχημα ενεπλάκη το πλήρωμα των Παραγουανών Ντιντιέ Αρίας και Έκτορ Νούνιες. Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια στροφή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί αρκετές φορές προτού καταλήξει σε σημείο όπου βρισκόταν ομάδα θεατών.

CÓRDOBA | Tragedia en el Rally Sudamericano: Un espectador de 25 años perdió la vida tras ser embestido por un vehículo de competición en el tramo Giulio Cesare-Mina Clavero.

El parte médico confirma dos heridas (una mujer de 40 años y una menor) fuera de peligro. La organización…

Δυστυχώς, από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο Μπράιαν Ζαράτε Γκονζάλες, ηλικίας 25 ετών. Παρά την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων και των σωμάτων ασφαλείας, ο θάνατος του νεαρού άνδρα επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα. Εκτός από το θανατηφόρο τραυματισμό, στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν μια γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο, και η ανήλικη κόρη της.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές του πρωταθλήματος επιβεβαίωσαν το συμβάν και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του θύματος. Παράλληλα, τόνισαν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία παροχής βοήθειας προς την οικογένεια του εκλιπόντος, ενώ οι αθλητικές και τοπικές αρχές συνεργάζονται στενά για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Οι έρευνες αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο στα αίτια της εξόδου του αυτοκινήτου, όσο και στο αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τη θέση των θεατών στο συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής. Το περιστατικό αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στους αγώνες ράλλυ, όπου η εγγύτητα του κοινού με τη δράση αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα.

