Stellantis: Σχέδιο «επιβίωσης» με μόνο 4 μάρκες σε πρώτο πλάνο

Ο Αντόνιο Φιλόζα αναδιαμορφώνει τον χάρτη του ομίλου, ρίχνοντας το βάρος των επενδύσεων στους «κερδοφόρους» και μετατρέποντας ιστορικά ονόματα σε περιφερειακούς παίκτες.

Μια δομική αναδιοργάνωση που αναμένεται να αλλάξει τη φυσιογνωμία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας προετοιμάζει η Stellantis. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αντόνιο Φιλόζα, πρόκειται να ανακοινώσει στις 21 Μαΐου ένα στρατηγικό σχέδιο που θέτει σε προτεραιότητα τέσσερις συγκεκριμένες μάρκες: τις Jeep, Ram, Peugeot και Fiat. Αυτές οι τέσσερις μάρκες θα αποτελούν πλέον τον «σκληρό πυρήνα» του ομίλου, λαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος από τις μελλοντικές επενδύσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην πτώση των μεριδίων αγοράς σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αλλά και στην πίεση που δέχεται ο όμιλος από τους Κινέζους κατασκευαστές. Με τη χρηματιστηριακή αξία της Stellantis να έχει υποχωρήσει στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ -επίπεδα που πλησιάζουν την startup Rivian και αποτελούν λιγότερο από το μισό της αξίας του ομίλου Volkswagen- η ανάγκη για μια ριζική στροφή κρίθηκε επιβεβλημένη από τη διοίκηση και τους κύριους μετόχους, όπως η Exor του Τζον Έλκαν.

Η νέα ιεραρχία των 14 εμπορικών σημάτων

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου, οι υπόλοιπες μάρκες του χαρτοφυλακίου, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται η Citroen, η Opel και η Alfa Romeo, θα υποβιβαστούν σε «τακτικούς» ή περιφερειακούς ρόλους. Αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσουν να λαμβάνουν αυτόνομη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δικών τους τεχνολογιών και θα βασίζονται πλέον σε πλατφόρμες και μηχανικά μέρη που εξελίσσουν οι τέσσερις κεντρικές μάρκες του ομίλου.

Στόχος είναι η μείωση του κόστους και η εξάλειψη των εσωτερικών επικαλύψεων που δημιουργούσαν δυσλειτουργίες. Οι περιφερειακές μάρκες θα καλούνται πλέον να προσθέτουν τη δική τους σχεδιαστική ταυτότητα και το ιδιαίτερο «στήσιμο» πάνω σε κοινές τεχνολογικές βάσεις, εστιάζοντας αποκλειστικά σε αγορές όπου διατηρούν ισχυρή παρουσία ή προοπτικές ανάπτυξης. Για παράδειγμα, ήδη εξετάζεται η ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού SUV για την Opel σε συνεργασία με την κινεζική Leapmotor, δείχνοντας τον δρόμο για το πώς θα επιβιώσουν αυτά τα σήματα στο μέλλον.

Όχι στα λουκέτα

Παρά τις εισηγήσεις αναλυτών για οριστικό κλείσιμο ορισμένων σημάτων που «αιμορραγούν» οικονομικά, όπως η Lancia ή η DS, ο Αντόνιο Φιλόζα φαίνεται να απορρίπτει προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο. Ο Ιταλός μάνατζερ πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επαναφέρεις στη ζωή μια μάρκα που έχει κλείσει και προτιμά να τις χρησιμοποιήσει ως «τακτικά εργαλεία» σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς.

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική του προκατόχου του, Κάρλος Ταβάρες, ο οποίος επέμενε στην ισομερή κατανομή των πόρων σε όλες τις μάρκες. Η Stellantis, που τον περασμένο Φεβρουάριο κατέγραψε απομείωση 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω της αναθεώρησης των πλάνων της για την ηλεκτροκίνηση, καλείται τώρα να αποδείξει ότι η συγκέντρωση των δυνάμεων στους «πρωταγωνιστές» της θα είναι αρκετή για να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα.