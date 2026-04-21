Ο Θωμάς Κρασώνης έφτασε κοντά στο βάθρο στη Βαλένθια, τερματίζοντας 4ος στον αγώνα του NASCAR Euro Series μετά από εντυπωσιακή ανάκαμψη.

Μια ανάσα από το πρώτο του βάθρο στη φετινή σεζόν έφτασε ο Θωμάς Κρασώνης στην πρεμιέρα του NASCAR Euro Series στη Βαλένθια, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό αγώνα ανάκαμψης στη μάχη της Κυριακής.

Στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο, το αγωνιστικό διήμερο είχε δύο εντελώς διαφορετικές όψεις για τον Έλληνα οδηγό. Το Σάββατο, η προσπάθειά του ουσιαστικά καταστράφηκε πριν καν ξεκινήσει λόγω ενός μεγάλου ατυχήματος. Μια αλυσιδωτή σύγκρουση στον πρώτο γύρο τον έβγαλε εκτός πίστας και τον ανάγκασε να επιστρέψει στα πιτ για εκτεταμένες επισκευές στο αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Παρά τη σημαντική ζημιά, η ομάδα της PK Carsport κατάφερε μέσα σε περιορισμένο χρόνο να επαναφέρει το αυτοκίνητο σε λειτουργική κατάσταση, επιτρέποντας στον Κρασώνη να επιστρέψει στην πίστα και να περιορίσει τις απώλειες ενόψει του κυριακάτικου αγώνα.

Για το 2026, ο Έλληνας οδηγός αγωνίζεται στην κατηγορία V8GP (μέχρι πέρυσι τη γνωρίζαμε με το όνομα PRO) οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό 13, υπό τη σκέπη της βελγικής ομάδας PK Carsport. Η φετινή χρονιά αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο μετά την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία OPEN το 2025, με στόχο την καθιέρωσή του στην κορυφαία βαθμίδα του πρωταθλήματος.

Εντυπωσιακή άνοδος την Κυριακή

Εκκινώντας από τη 14η θέση στον αγώνα της Κυριακής, ο Κρασώνης πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εκκίνηση. Άμεσα κέρδισε τέσσερις θέσεις στον πρώτο γύρο και στη συνέχεια, διατήρησε υψηλό ρυθμό, συνδυάζοντας επιθετική οδήγηση με στρατηγική διαχείριση.

Εκμεταλλευόμενος τόσο τις εγκαταλείψεις αντιπάλων όσο και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν άλλοι πρωταγωνιστές, ανέβηκε με σταθερό ρυθμό μέχρι την τέταρτη θέση. Ωστόσο, η διαφορά από την τριάδα του βάθρου αποδείχθηκε καθοριστική και δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Νικητής του αγώνα ήταν ο teammate του στην PK Carsport, Βιτόριο Γκρέλι, με τους Γκάρετ Λόου και Νέλσον Πικέ Jr. να συμπληρώνουν το βάθρο.

Μετά το πρώτο αγωνιστικό διήμερο, ο Κρασώνης βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας της κατηγορίας V8GP, συγκεντρώνοντας 53 βαθμούς.

Κρασώνης: «Παλέψαμε για το βάθρο»

Εμφανώς καταπονημένος μετά τον αγώνα, ο Θωμάς Κρασώνης στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας και στη σημασία των συνθηκών που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του αγώνα.

«Ήταν μια πολύ απαιτητική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κομβικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι είχα ελαστικά σε πολύ καλή κατάσταση, εξαιτίας όσων συνέβησαν το Σάββατο. Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά μέχρι πολύ αργά το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου το αυτοκίνητο να είναι πανέτοιμο για τον αγώνα της Κυριακής. Δεν είχα καμία αμφιβολία για το πόσο καλή ομάδα είναι η PK Carsport, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη ήταν σημαντικό ότι μπορέσαμε να έχουμε ένα τόσο καλό αυτοκίνητο», είπε αρχικά.

Αναφερόμενος στον αγώνα της Κυριακής, πρόσθεσε: «Ξεκινήσαμε καλά, κάναμε τέσσερις προσπεράσεις στον πρώτο ενάμισι γύρο και χάρη και στα καλά ελαστικά, μπορέσαμε να έχουμε έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό. Στο τέλος του αγώνα είχαμε εξαιρετικό γυρολόγιο. Ανέβηκα μέχρι την τέταρτη θέση, όμως ήταν αδύνατον να φτάσω τον Nelson Piquet Jr. Είναι ένας πολύ έμπειρος οδηγός και αυτοί οι οδηγοί σπάνια κάνουν λάθη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της συγκομιδής βαθμών: «Το σημαντικό είναι ότι κατακτήσαμε αρκετούς βαθμούς την Κυριακή. Ελπίζω να μην κάνω άλλον κακό αγώνα μέχρι τα play off, ώστε το αποτέλεσμα του Σαββάτου να είναι αυτό που δεν θα προσμετρήσει στη βαθμολογία μου».