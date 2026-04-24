Subaru Crosstrek 4WILD: Η νέα «περιπετειώδης» πρόταση

Η νέα έκδοση 4WILD στοχεύει σε ένα κοινό που αναζητά την απόδραση χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινότητα.

Η Subaru επεκτείνει τη γκάμα του Crosstrek στην Ελλάδα με το λανσάρισμα της νέας έκδοσης 4WILD, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στις 24 Απριλίου 2026 από την Πλειάδες Motors ΑΕ. Πρόκειται για μια έκδοση που έρχεται να υπογραμμίσει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του μοντέλου, συνδυάζοντας την ευελιξία που απαιτεί η κίνηση στον αστικό ιστό με τις αυθεντικές δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου που αποτελούν σήμα κατατεθέν της ιαπωνικής εταιρείας.

Το Crosstrek 4WILD δημιουργήθηκε με στόχο να προσεγγίσει ένα πιο δραστήριο και νεανικό κοινό, προσφέροντας μια διαφοροποιημένη οπτική ταυτότητα. Σχεδιαστικά, η έκδοση ξεχωρίζει από το λογότυπο με το στυλιζαρισμένο βουνό, που συμβολίζει τον προσανατολισμό στην εξερεύνηση, και τις διακριτικές πορτοκαλί λεπτομέρειες που προσδίδουν ενέργεια και χαρακτήρα στο αμάξωμα. Η Subaru επιλέγει να διατηρήσει τις συμπαγείς διαστάσεις του μοντέλου, εξασφαλίζοντας ότι η αυξημένη off-road αισθητική δεν λειτουργεί εις βάρος της ευκολίας χρήσης στην πόλη.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Στο εσωτερικό, το 4WILD διατηρεί την εργονομική προσέγγιση της μάρκας, με επίκεντρο την κεντρική οθόνη αφής των 11,6 ιντσών, η οποία προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα και ασύρματη ενσωμάτωση smartphone. Η ποιότητα κατασκευής ακολουθεί τα γνωστά πρότυπα της Subaru, με υλικά που δίνουν προτεραιότητα στην αντοχή και τη λειτουργικότητα, εξυπηρετώντας τον διττό ρόλο ενός αυτοκινήτου που προορίζεται για «σκληρή» χρήση.

Στον τομέα της ασφάλειας, η έκδοση ενσωματώνει την τελευταία γενιά της τεχνολογίας EyeSight Driver Assist. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως ένας «δεύτερος οδηγός», προσφέροντας ηρεμία και έλεγχο τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και σε δύσκολες συνθήκες κίνησης. Η παρουσία της μόνιμης τετρακίνησης Symmetrical AWD εξασφαλίζει την απαραίτητη πρόσφυση και σταθερότητα, κάνοντας την off-road οδήγηση μια απολαυστική και ασφαλή εμπειρία ακόμα και για λιγότερο εξοικειωμένους οδηγούς.

Η σημασία της 8ετούς εγγύησης

Με τιμή που ξεκινά από τα €39.950, το Subaru Crosstrek 4WILD τοποθετείται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των compact SUV. Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η 8ετής εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα, μια παροχή που ενισχύει την εμπιστοσύνη του αγοραστή στη διαχρονική αξιοπιστία της μάρκας.

Η ανάρτηση του Crosstrek παραμένει ρυθμισμένη με γνώμονα την άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν ελεγχόμενες παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Αν και ο προσανατολισμός του συνόλου ευνοεί περισσότερο την περιπέτεια και την αστική άνεση παρά τις σπορ αναζητήσεις, η συνολική αίσθηση του 4WILD είναι αυτή ενός στιβαρού και απόλυτα συγκροτημένου αυτοκινήτου που μπορεί να σταθεί με την ίδια ευκολία έξω από ένα γραφείο ή σε μια λασπωμένη διαδρομή στο βουνό.

* Το 4WILD διατίθεται και σαν πακέτο αξεσουάρ