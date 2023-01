Βάθρο και στους τέσσερις τροχούς για τον Βαλεντίνο Ρόσι

O Ιταλός πρώην αναβάτης MotoGP ανέβηκε στο βάθρο του 24ωρού αγώνα του Ντουμπάι στο ντεμπούτο του με την BMW.

Όταν η ομάδα WRT με την οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα GT World Challenge ο Βαλεντίνο Ρόσι, ανακοίνωσε ότι για το 2023 θα αγωνίζεται με τα αυτοκίνητα της BMW M, μας άνοιξε η όρεξη για... ωραία πράγματα από τον Ιταλό! Από τις πρώτες δοκιμές φάνηκε ότι η BMW M4 GT3 θα ήταν πολύ ανταγωνιστική κάτι που αποδείχτηκε περίτρανα στον πρώτο αγώνα που συμμετείχε για το 2023.

Ο λόγος για τον 24ωρο αγώνα του Ντουμπάι, όπου η WRT έδειξε την ανωτερότητά της. Με τις εξαιρετικά γρήγορες BMW M4 GT3 κατάφεραν να κερδίσουν τον αγώνα και να παράλληλα να ανέβουν στην 3η θέση του βάθρου. Το αυτοκίνητο με το νούμερο 7 κυριάρχησε και πήρε τη νίκη με τη βοήθεια των εργοστασιακών οδηγών της BMW M Γιένς Κλίνγκμαν και Ντράις Βάντχουρ.

Την ανταγωνιστικότητα της M4 GT3 απέδειξε και η κατάκτηση της 3ης θέσης του αυτοκινήτου με το νούμερο 46. Ο Βαλεντίνο Ρόσι μαζί με τους συναθλητές του ήταν ταχύτατοι και παρότι ξεκίνησαν από την 8η θέση γρήγορα σκαρφάλωσαν στην τριάδα. Δύο ώρες πριν το τέλος του αγώνα παραλίγο να έχουμε δράματα όταν είχαν ένα ατύχημα. Οι ζημιές στην BMW δεν ήταν μεγάλες, κατάφεραν να μπουν ξανά στον αγώνα και τελικά να φτάσουν στον τερματισμό στην 3η θέση.

WHAT A RACE - a stunning victory for the #7 BMW M4 GT3 and P3 on the podium for the #46. A fantastic @24hdubai for @followWRT!



Big congrats - a perfect start to their first season with us!@vanthoordries1 @JensKlingmann @ValeYellow46 @24HSERIES pic.twitter.com/WXl5eJlLXX