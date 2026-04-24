Έτοιμη να περάσει στην επίθεση είναι η McLaren Racing, η οποία βλέπει την επανεκκίνηση της σεζόν στο Μαϊάμι ως ευκαιρία να μπει στη μάχη του τίτλου.

Με φόντο το Grand Prix Μαϊάμι, η McLaren αλλάζει σελίδα και θα παρουσιάσει μια από τις πιο σημαντικές αναβαθμίσεις της σεζόν. Ο πρώτος αγώνας στην αμερικανική πίστα είναι η μεγάλη ευκαιρία των πρωταθλητών να μπουν και πάλι στη μάχη του τίτλου.

Η αρχή του 2026 δεν ήταν η ιδανική για την ομάδα που υπερασπίζεται τίτλους, με τον Λάντο Νόρις να περιορίζεται στην πέμπτη θέση στην Αυστραλία και τον Όσκαρ Πιάστρι να μην παίρνει εκκίνηση στους δύο πρώτους αγώνες. Το βάθρο στην Ιαπωνία, ωστόσο, έδειξε ότι υπάρχει η δυνατότητα για μια καλή σεζόν.

Ένα νέο μονοθέσιο στο Μαϊάμι

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, μίλησε για την επιστροφή της Formula 1 στη δράση και επιβεβαίωσε το πλάνο της ομάδας του να παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων.

«Στο πλάνο μας υπήρχε πάντα η πρόθεση να φέρουμε ουσιαστικά ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο, ειδικά από αεροδυναμικής πλευράς, για τους αγώνες της Βόρειας Αμερικής. Καταφέραμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό το πλάνο. Προφανώς το γεγονός ότι το πρόγραμμα άλλαξε μας βοήθησε κάπως, όπως βοήθησε και άλλες ομάδες που μπόρεσαν να δουλέψουν πιο οργανωμένα στην εξέλιξη αντί να είναι συνεχώς σε αγωνιστικό ρυθμό», είπε ο Ιταλός.

Και κατέληξε με την πιο χαρακτηριστική τοποθέτηση: «Μπορώ να πω ότι συνολικά, ανάμεσα στο Μαϊάμι και τον Καναδά, θα δούμε μια εντελώς νέα MCL40».

Νέα δεδομένα με ορίζοντα το άγνωστο

Παρά το γεγονός πως το μονοθέσιο της McLaren θα αλλάξει σημαντικά, ο Στέλα ξεκαθάρισε πως δεν οδεύει στο Μαϊάμι με γνώμονα την ανατροπή στο πρωτάθλημα.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό είναι κάτι που περιμένω και από τους ανταγωνιστές μας. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αλλάξει η σειρά δυναμικότητας. Περισσότερο θα φανεί ποιος κατάφερε να προσθέσει περισσότερη απόδοση στο ίδιο χρονικό διάστημα. Έχουμε ακόμη απόδοση να βρούμε αν συγκριθούμε με τη Mercedes-AMG και σε έναν βαθμό με τη Scuderia Ferrari».

Η δουλειά που έγινε στο εργοστάσιο ικανοποιεί σημαντικά τον Στέλα, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες του Ουόκινγκ: «Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την εξέλιξη που καταφέραμε στο εργοστάσιο. Ελπίζουμε να δούμε μια ελαφρώς πιο ανταγωνιστική MCL40 στο Μαϊάμι και στον Καναδά, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι στην Ιαπωνία είχαμε ήδη μια καλή εμφάνιση. Σίγουρα ανυπομονούμε για τους επόμενους αγώνες».

