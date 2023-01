Ο θρύλος των ράλλυ ανακοίνωσε την έκταση των τραυμάτων του από την τούμπα στην ένατη ειδική του φετινού Ράλλυ Ντακάρ.

Το φετινό Ράλλυ Ντακάρ ολοκληρώθηκε πρόωρα και άδοξα για τον σπουδαίο Κάρλος Σάινθ. Ο 60χρονος ήταν εντυπωσιακός μα συνάμα και άτυχος, πληρώνοντας δύο λάθη που τραυμάτισαν εκτενώς το Audi RS Q e-tron E2.

Όμως όπως αποδείχθηκε δεν τραυμάτισαν μόνο το ηλεκτρικό αγωνιστικό της γερμανικής ομάδας – τραυμάτισαν και τον “Matador”. Όπως ανακοίνωσε μέσω social media, οι συνεχιζόμενοι πόνοι στα πλάτη τον οδήγησαν σε περαιτέρω εξετάσεις που αποκάλυψαν πως είχε σπάσει τον πέμπτο και τον έκτο θωρακικό σπόνδυλο!

Συγκεκριμένα, ο Σάινθ έγραψε: «Επιστρέφοντας στη Μαδρίτη από το Ράλλυ Ντακάρ, ο πόνος στην πλάτη που είχα μετά το ατύχημα στον φετινό αγώνα, επέμενε περισσότερο του συνηθισμένου. Ακολουθώντας ιατρικές συμβουλές, έκανα περαιτέρω εξετάσεις για να αξιολογηθεί η πραγματική έκταση του τραυματισμού. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν έφεραν καλά νέα, διότι έχω σπάσει τον πέμπτο και τον έκτο θωρακικό σπόνδυλο. Το θετικό είναι πως αμφότεροι είναι σταθεροί κι από σήμερα, προτεραιότητα μου θα είναι να αναρρώσω το ταχύτερο δυνατό».

Αυτό ήταν το ατύχημα που προκάλεσε τον τραυματισμό του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ράλλυ…

