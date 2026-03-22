Ο Φερστάπεν νίκησε στο Nürburgring αλλά αποκλείστηκε στα χαρτιά

Παρά την κυριαρχία του πληρώματος και τη διαφορά των 60 δευτερολέπτων, ένα σφάλμα στη διαχείριση των ελαστικών στέρησε τη νίκη από τη Mercedes-AMG του Ολλανδού.

Η συμμετοχή του Μαξ Φερστάπεν στον αγώνα NLS2 στο Nürburgring Nordschleife ολοκληρώθηκε με μια απρόσμενη εξέλιξη. Ο οδηγός της Red Bull Racing, πλαισιωμένος από τους εργοστασιακούς οδηγούς της AMG, Ντανιέλ Χουνκαντέγια και Ζιλ Γκουνόν, τερμάτισε πρώτος με τη Mercedes-AMG GT3 της ομάδας Winward Racing στην «Πράσινη Κόλαση», ωστόσο, ο τεχνικός έλεγχος μετά τον αγώνα αποκάλυψε παράβαση των κανονισμών, οδηγώντας στον αποκλεισμό του πληρώματος.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Φερστάπεν στην pole position, αλλά η μάχη για την κορυφή ήταν έντονη από την αρχή. Ο Κρίστοφερ Χάαζε, οδηγώντας το Audi #16 της Scherer Sport PHX, κατάφερε να προσπεράσει τον Ολλανδό στο τέλος του πρώτου γύρου. Ακολούθησε μια παρατεταμένη μονομαχία σώμα με σώμα, με τον Φερστάπεν να ανακτά τελικά το προβάδισμα λίγο πριν παραδώσει το τιμόνι στον Χουνκαντέγια.

Μάχες στην πίστα και κυριαρχία της Mercedes

Η Winward-AMG διατήρησε τον έλεγχο παρά την πίεση από την BMW #99 της Rowe Racing. Ο Νταν Χάρπερ εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική της BMW για να πάρει προσωρινά την πρωτοπορία, αλλά μια σύγκρουση με μια Porsche Cayman του κόστισε μια ποινή και τον έθεσε εκτός πραγματικής διεκδίκησης. Ο Φερστάπεν επέστρεψε στο κόκπιτ για το τελευταίο σκέλος του αγώνα, αυξάνοντας σταθερά τη διαφορά του.

Η καρό σημαία βρήκε τη Mercedes #3 του Φερστάπεν να τερματίζει με διαφορά 59,524 δευτερολέπτων από τη δεύτερη BMW. Η εμφάνιση αυτή έθεσε τις βάσεις για τον 24ωρο αγώνα του Nürburgring, δείχνοντας ότι το πλήρωμα της Winward ήταν το απόλυτο φαβορί. Παρόλα αυτά, η χαρά της νίκης κράτησε λιγότερο από μία ώρα, καθώς οι αγωνοδίκες εντόπισαν μια κρίσιμη παράβαση.

Το σφάλμα με τα επτά σετ ελαστικών

Η επίσημη αιτία του αποκλεισμού ήταν η υπέρβαση του ορίου των ελαστικών που επιτρέπονται ανά αγώνα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της NLS, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα χρήσης έξι σετ ελαστικών, όμως ο τεχνικός έλεγχος έδειξε ότι η Winward Racing χρησιμοποίησε επτά. Ο διευθυντής της ομάδας, Κρίστιαν Χοχενάντελ, παραδέχτηκε το σφάλμα και ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους, τονίζοντας ότι οι αγωνοδίκες δεν είχαν άλλη επιλογή από την ακύρωση.

Μετά τον αποκλεισμό της Mercedes, η νίκη πέρασε στην BMW #99 των Νταν Χάρπερ και Τζόρνταν Πέπερ. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Porsche #44 της Falken με τους Τιμ Χάινεμαν και Σβεν Μίλερ, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Porsche της Black Falcon, σημειώνοντας ένα ιστορικό αποτέλεσμα στην πρώτη της εμφάνιση στην κατηγορία SP9.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η εμφάνιση της BMW M3 Touring (#81), η οποία στην παγκόσμια πρεμιέρα της τερμάτισε στην 13η θέση της γενικής κατάταξης, κερδίζοντας 13 αυτοκίνητα προδιαγραφών GT3. Η επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα στο Nürburgring είναι προγραμματισμένη για τις 11 Απριλίου, όπου ο Μαξ Φερστάπεν αναμένεται να κάνει μια νέα εμφάνιση, εκμεταλλευόμενος το κενό στο πρόγραμμα της Formula 1.

