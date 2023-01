Ένα πραγματικά εντυπωσιακό video 29 δευτερολέπτων καθρεφτίζει το έως τώρα Ράλλυ Ντακάρ για τον Κάρλος Σάινθ.

Αλλιώς ονειρευόταν το 45ο Ράλλυ Ντακάρ ο Κάρλος Σάινθ κι αλλιώς αυτό εξελίσσεται για τον Ισπανό. Οι πρώτες έξι ειδικές διαδρομές της υπέρτατης αγωνιστικής δοκιμασίας περιλάμβαναν πολλές άτυχες στιγμές και προβλήματα για τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ράλλυ.

Αποκορύφωμα ήταν το συμβάν στην ΕΔ6 όπου τούμπαρε το Audi RS Q e-tron E2 και που ουσιαστικά έδωσε τέλος στις ελπίδες του να κυνηγήσει την πέμπτη νίκη του στο Ράλλυ Ντακάρ.

🎥 First footage of the two @audisport cars which crashed in the same place. @s_peterhansel and Édouard Boulanger had to abandon while @CSainz_oficial and @LucasCruz74 are still trying to fix their car. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/14VwkwUsue