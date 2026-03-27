O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη μαγευτική Σουζούκα.

To Grand Prix Ιαπωνίας, ο τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να εγκλιματιστούν στα δεδομένα της Σουζούκα και να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους.

Η διαδρομή είναι πολύ διαφορετική από αυτές που έχουν συναντήσει μέχρι τώρα οι οδηγοί και απαιτεί διαφορετική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρώτη περίοδο ήταν εμφανές πως οι οδηγοί πάλευαν με τα μονοθέσιά τους σε αρκετές στροφές. Είτε είχαν τη μαλακή, τη μεσαία ή τη σκληρή γόμα, τα μονοθέσια ήταν ιδιαίτερα δύστροπα στο χειρισμό, ενώ η φθορά των ελαστικών ήταν έντονη.

Μικρές οι διαφορές στο FP1

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός οδηγός παρότι έχασε χρόνο στον τελευταίο τομέα έγραψε το 1:31,666 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ξεκίνησε ιδανικά το αγωνιστικό τριήμερο. Στη 2η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι δίνοντας στη γερμανική ομάδα ακόμα ένα 1-2 στο 2026, με την W17 να λειτουργεί εξαιρετικά από το ξεκίνημα του τριημέρου.

Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της McLaren Racing με τον Λάντο Νόρις να είναι μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι. Αμφότεροι ήταν λιγότερο από δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον ταχύτερο Ράσελ. Πίσω τους ήταν οι δύο Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον όντας 0,3 δλ πίσω από τις Mercedes.

Η Red Bull Racing δεν έκανε καλό ξεκίνημα στο τριήμερο, με τον Μαξ Φερστάπεν να βρίσκεται 0,791 δλ μακριά από την κορυφή και στην 7η θέση της κατάταξης στο FP1. Η αυστριακή ομάδα έφερε στη Σοζούκα αρκετές αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της. Ο Λίαμ Λόσον ήταν στην 8η θέση για τη Racing Bulls, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Έστεμπαν Οκόν με Haas και Άρβιντ Λίντμπλαν με τη δεύτερηHaas.

Η διαδικασία κύλησε ομαλά εκτός από μία επαφή που είχαν οι Σέρχιο Πέρεζ και Άλεξ Άλμπον στο τελευταίο εσάκι. Παρά τα θραύσματα που έπεσαν στην πίστα δεν υπήρξε διακοπή στο FP1.

Albon and Perez come together at the chicane #F1 #JapaneseGP — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στη Σουζούκα συνεχίζεται με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 08:00 ώρα Ελλάδος. Σε αυτή τη διαδικασία θα δούμε τους οδηγούς να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Ιαπωνίας

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, και το «χάσμα» που έχουν προκαλέσει οι νέοι κανονισμοί.