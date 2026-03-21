Μια απρόσμενη ιατρική εξέλιξη βάζει φρένο στο φιλόδοξο πέρασμα του δύο φορές πρωταθλητή WRC στις πίστες, με την Toyota να θέτει σε προτεραιότητα την υγεία του Φινλανδού.

Μια είδηση που κανείς δεν περίμενε ήρθε να ταράξει τα νερά των αγώνων ταχύτητας. Ο Κάλε Ροβάνπερα, ο άνθρωπος που αποφάσισε να αφήσει το WRC στην ακμή του για να κυνηγήσει το όνειρο των μονοθεσίων, αναγκάζεται να σταματήσει προσωρινά τη δράση του. Μετά από ιατρικές εξετάσεις και τη σύμφωνη γνώμη της Toyota, ο 25χρονος οδηγός αποσύρεται από το φετινό πρωτάθλημα της ιαπωνικής Super Formula.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά κρίθηκε απαραίτητη μετά την επιδείνωση ορισμένων ιατρικών ζητημάτων που ταλαιπωρούν τον Φινλανδό εδώ και καιρό. Παρά την έντονη επιθυμία του να αποδείξει την αξία του στην πίστα, το σώμα του φαίνεται πως έθεσε τους δικούς του περιορισμούς, καθιστώντας την οδήγηση σε οριακές συνθήκες μη ασφαλή για την ώρα.

Το ιατρικό «στοπ» στο όνειρο της πίστας

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στον Καλοήθη Παροξυσμικό Ίλιγγο Θέσης (BPPV), μια πάθηση που επηρεάζει το εσωτερικό αυτί και προκαλεί σοβαρά ζητήματα ισορροπίας και όρασης. Για έναν οδηγό που δέχεται τρομακτικές δυνάμεις G μέσα στο κόκπιτ ενός μονοθεσίου, μια τέτοια κατάσταση δεν είναι απλώς ενοχλητική, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς αλλοιώνει την αντίληψη του χώρου και της ταχύτητας.

Ο Ροβάνπερα είχε ήδη δείξει σημάδια κόπωσης και αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Δεκεμβρίου, αλλά και πρόσφατα στη Νέα Ζηλανδία, όπου συμμετείχε στο Formula Regional Oceania Trophy. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και να δείξει εξαιρετική ταχύτητα, αναγκάστηκε να χάσει τον τελευταίο αγώνα λόγω ασθένειας, με τα συμπτώματα να επιδεινώνονται κατά τις πρόσφατες δοκιμές στη Σουζούκα.

Η μάχη με τον ίλιγγο και την ισορροπία

«Η υγεία μου δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω με ασφάλεια αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο ίδιος ο Ροβάνπερα μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για την εξέλιξη αυτή. Ο Φινλανδός τόνισε ότι η προτεραιότητά του είναι πλέον η πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το κεφάλαιο των αγώνων πίστας δεν έχει κλείσει οριστικά για εκείνον, καθώς οι φετινές του επιδόσεις έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική στο εγχείρημα.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ροβάνπερα είχε καταφέρει να βελτιώσει τους χρόνους του κατά ένα δευτερόλεπτο στις δοκιμές της Σουζούκα, τερματίζοντας στην 24η θέση της γενικής κατάταξης. Η πρόοδός του ήταν εμφανής, γεγονός που κάνει την απόσυρσή του ακόμα πιο επώδυνη για τους θαυμαστές του που περίμεναν να τον δουν να ανταγωνίζεται τους κορυφαίους οδηγούς της Ιαπωνίας.

Hey everyone,



I have difficult news to share. I will be stepping back from the upcoming races and my participation in this year’s Super Formula season.



I’ve been working with medical issues for already a longer period, which have gotten worse this year. pic.twitter.com/FaBWkfs2yQ — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) March 21, 2026

Η συγκινητική στήριξη του Άκιο Τογιόντα (Μορίζο)

Στο πλευρό του οδηγού στάθηκε με μια ιδιαίτερα ανθρώπινη δήλωση ο πρόεδρος της Toyota, Άκιο Τογιόντα, γνωστός στους αγώνες ως «Μορίζο». Ο Τογιόντα παραδέχτηκε ότι η απόφαση αυτή τον βάρυνε προσωπικά, καθώς έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία του να αφήσει τον Ροβάνπερα να κυνηγήσει το όνειρό του και στην υποχρέωσή του να προστατεύσει έναν άνθρωπο στον οποίο πιστεύει βαθιά.

«Ως Μορίζο, θα παραμείνω στο πλευρό του - όχι μόνο ως συνάδελφος οδηγός, αλλά ως συναθλητής που τον πιστεύει με όλη του την καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Toyota επιβεβαίωσε ότι θα προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη στον Φινλανδό για να επιστρέψει στις πίστες μόλις οι γιατροί δώσουν το «πράσινο φως», υπογραμμίζοντας ότι η δέσμευσή τους στο ταλέντο του παραμένει αδιαπραγμάτευτη.