Απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Ισπανό οδηγό της Audi που είχε ατύχημα στο ξεκίνημα της ένατης ειδικής διαδρομής.

Επεισοδιακή αποδείχθηκε η ημέρα για τον θρύλο των ράλλυ, Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός έχει ένα δύσκολο Ράλλυ Ντακάρ, με ατυχίες, ατυχήματα και προβλήματα στο Audi RS Q e-tron E2.

Ως αποτέλεσμα, παρατάχθηκε στην εκκίνηση της ένατης ειδικής διαδρομής του φετινού αγώνα, τα 710 χιλιόμετρα από τη Ριάντ προς το Χαράντ (τα 439 χρονομετρημένα), όντας… 100ος στην κατάταξη, συνολικά 29 ώρες και 16 λεπτά πίσω από τον πρωτοπόρο Νάσερ Αλ-Ατίγια (Gazoo Racing).

Όμως ο 60χρονος συνέχιζε, άλλωστε όπως είχε ήδη αποδειχθεί, μπορούσε στην πορεία του αγώνα να βοηθήσει άλλο πλήρωμα της γερμανικής ομάδας, όπως έκανε δίνοντας την ανάρτησή του στον Ματίας Έκστρομ.

Στο έκτο χιλιόμετρο της διαδρομής, σκαρφάλωσε με υπερβολική φόρα σε έναν αμμόλοφο και το RS Q e-tron E2 έσκασε με… τη μούρη, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει. Δείτε το ατύχημα στο παρακάτω video...

🎥 First footage of @CSainz_oficial and @LucasCruz74 's crash, after only 6km in the special. 🚗 #Dakar2023 pic.twitter.com/se7SKV27YD

Ο συνοδηγός του, Λούκας Κρουζ, ήταν μια χαρά. Όμως ο Σάινθ πονούσε στη δεξιά πλευρά του κορμού του. Έτσι το ελικόπτερο που έσπευσε στο σημείο, τον παρέλαβε, με προορισμό το νοσοκομείο της Ριάντ, ώστε να κάνει ιατρικές εξετάσεις.

Όμως εν πτήσει, ο «Matador» ζήτησε από τον πιλότο να επιστρέψει στο σημείο του συμβάντος, για να συνεχίσει τη μάχη. Όπως και έγινε, με το πλήρωμα της Audi να περιμένει τα υποστηρικτικά οχήματα για να επιδιορθώσει τις ζημιές.

❌ @CSainz_oficial, who lost control of his @audisport after 6 km, has thrown in the towel, still suffering from pain in the right side of his torso. He has been airlifted to the hospital in Riyadh to undergo further medical check-ups. 🏥#Dakar2023 pic.twitter.com/bEqwF9heks