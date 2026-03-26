Η τεχνολογία SolidCore της MG υπόσχεται τέλος στο άγχος της αυτονομίας το χειμώνα και απόλυτη ασφάλεια - H αρχή γίνεται με το MG4 Urban.

Η MG πραγματοποίησε ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα με την αποκάλυψη της τεχνολογίας SolidCore. Πρόκειται για την πρώτη μπαταρία ημι-στερεάς κατάστασης που περνά στη μαζική παραγωγή, με την εταιρεία να σχεδιάζει την εισαγωγή της στην ευρωπαϊκή αγορά προς τα τέλη του 2026. Η κίνηση αυτή τοποθετεί την MG στην πρωτοπορία, καθώς προλαμβάνει παραδοσιακούς κολοσσούς που προγραμματίζουν αντίστοιχες κινήσεις για αργότερα.

Η ειδοποιός διαφορά αυτής της τεχνολογίας έγκειται στη σύνθεση του ηλεκτρολύτη. Ενώ οι συμβατικές μπαταρίες λιθίου περιέχουν περίπου 20% υγρό στοιχείο, η μπαταρία SolidCore αποτελείται κατά 95% από στερεό σώμα. Αυτή η δομή προσφέρει δραστικά αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα, επιτρέποντας στα αυτοκίνητα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη για μεγαλύτερες και βαρύτερες μπαταρίες.

Απόλυτη ασφάλεια και αντοχή στο κρύο

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας είναι η ασφάλεια. Λόγω της ελαχιστοποίησης του υγρού ηλεκτρολύτη, ο κίνδυνος ανάφλεξης μειώνεται σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Οι δοκιμές δείχνουν ότι η μπαταρία παραμένει σταθερή ακόμα και σε περίπτωση σοβαρής δομικής βλάβης ή ακόμα και διάτρησης, προσφέροντας ένα επίπεδο προστασίας που δεν ήταν εφικτό μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η MG φαίνεται να λύνει το πρόβλημα της μειωμένης απόδοσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η τεχνολογία SolidCore επιτρέπει τη λειτουργία με πλήρη ισχύ ακόμα και σε ακραίο κρύο (έως -30°C). Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί στην Ευρώπη δεν θα βλέπουν την αυτονομία τους να «εξαφανίζεται» κατά τους χειμερινούς μήνες.

MG4 EV Urban: Ο πρώτος «πρεσβευτής»

Η στρατηγική επιλογή της MG να παρουσιάσει την τεχνολογία αυτή πρώτα στο MG4 EV Urban δείχνει την πρόθεσή της να καταστήσει την καινοτομία προσιτή στο ευρύ κοινό. Το νέο μοντέλο αναμένεται να προσφέρει αυτονομία που θα ξεπερνά τα 480 χιλιόμετρα, με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου φόρτισης κατά 15% σε σύγκριση με τις τρέχουσες εκδόσεις. Η επέκταση της τεχνολογίας θα συνεχιστεί με ένα νέο οικογενειακό SUV και ένα σπορ σεντάν, εδραιώνοντας τη θέση της μάρκας στη νέα εποχή.