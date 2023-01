Ράλλυ Ντακάρ: O γιος Σάινθ ακολουθούσε τον μπαμπά με το ελικόπτερο (vid)

Ο οδηγός της Scuderia Ferrari στην F1 μίλησε για όσα έζησε «κυνηγώντας» τον Κάρλος Σάινθ τον πρεσβύτερο από αέρος!

Η οικογένεια Σάινθ έκλεψε την παράσταση στην πρώτη ημέρα πραγματικής δράσης του 45ου Ράλλυ Ντακάρ. Ο μπαμπάς Κάρλος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της πρώτης ειδικής διαδρομής με το Audi RS Q e-tron E2 ενώ ο συνονόματος γιος τράβηξε πάνω του τα βλέμματα αφού άφησε τις πίστες για να δει από κοντά τις προσπάθειες του μπαμπά.

«Αυτή η περιπέτεια δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο. Το να ακολουθώ τον πατέρα μου με το ελικόπτερο και το να τον δω να κερδίζει την ειδική διαδρομή, ήταν ιδανικό. Ήταν ευτυχισμένος. Η μητέρα μου, η κοπέλα μου κι εγώ, το ίδιο. Ήταν μία υπέροχη ημέρα», είπε ο οδηγός της Scuderia Ferrari στη Formula 1.

Έπειτα εστίασε στο άγχος που τον κυρίευσε όταν ο 60χρονος πατέρας του σταμάτησε μέσα στην ειδική διαδρομή αλλά και τη μοναδική εμπειρία «καταδίωξης» από αέρος!

«Τον κυνηγούσαμε με το ελικόπτερο κι όταν τελικά τον φτάσαμε, είχε κλατάρισμα. Τότε σκέφτηκα: ‘Πρέπει να φύγουμε γιατί το έφερα κακοτυχία'. Έπαθα μία μίνι καρδιακή προσβολή. Τον είδα να σταματά, νόμιζα πως είχαν όλα τελειώσει. Όμως άλλαξε ελαστικό και δόξα τω Θεώ, συνέχισε σε μόλις δύο λεπτά. Τον έβλεπα να πιέζει και να πηγαίνει τέρμα γκάζι μέχρι το τέλος της ειδικής για να καλύψει το χαμένο χρόνο. Και τελικά κέρδισε την ειδική. Ήταν απίστευτο. Και το να ακολουθείς τα αυτοκίνητα με το ελικόπτερο, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό», είπε ο 28χρονος.

✨@Carlossainz55 on the thrill of watching #Dakar2023 live as his father @CSainz_oficial battled to victory on Stage 1 👍 pic.twitter.com/ObQyFc9Gl6 — DAKAR RALLY (@dakar) January 1, 2023

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα εξωαγωνιστικά και τη μοναδικότητα του τοπίου στην Αραβική Χερσόνησο: «Το τοπίο σήμερα ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Είδαμε τόσες περιοχές, από τα φαράγγια μέχρι τους αμμόλοφους, με τα βουνά στο βάθος. Το σκηνικό εδώ στη Σαουδική Αραβία είναι ιδανικό για το Ράλλυ Ντακάρ κι όσα είδαμε σήμερα ήταν απίστευτης ομορφιάς».

Τέλος, η πλέον αναμενόμενη ερώτηση αφορούσε στο δικό του αγωνιστικό μέλλον και το αν κάποτε, αυτό θα τον έβρισκε να ακολουθεί τα χνάρια του πολύπειρου πατέρα του, αγωνιζόμενος κι αυτός στο Ράλλυ Ντακάρ.



«Το Ράλλυ Ντακάρ είναι ένας αγώνας που παρακολουθώ και που μου αρέσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ απασχολημένος με τη Formula 1, όμως ποιος ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Όλα είναι ανοιχτά», είπε χαμογελώντας με νόημα ο Σάινθ Τζούνιορ.

