Ο αγαπημένος αριθμός του αδικοχαμένου Αμερικανού δεν θα χρησιμοποιηθεί από τα πληρώματα του WRC το 2023.

Ο θάνατος του Κεν Μπλοκ σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από ατύχημα με snowmobile συγκλόνισε το χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ακόμα περισσότερο το χώρο των ράλλυ. Ο Αμερικανός απέκτησε μέρος της παγκόσμιας φήμης του συμμετέχοντας σε αγώνες ράλλυ, έχοντας μάλιστα πάρει μέρος για πολλά χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Κοινός παρονομαστής σε σχεδόν όλες τις δραστηριότητες του Κεν Μπλοκ ήταν ο αριθμός 43, που τον συνόδευε σε όλη σχεδόν την καριέρα του και υπήρχε πάνω στα αυτοκίνητα που οδηγούσε ήδη από τα πρώτα βήματά του. Για να τιμήσει τη μνήμη του, το WRC -σε συνεργασία με την FIA- αποφάσισε να αποσύρει αυτόν τον αριθμό από το πρωτάθλημα του 2023.

The #WRC and @FIA have agreed that #43 will be withdrawn from the championship this season 💚