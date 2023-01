Ο διάσημος οδηγός αγώνων έχασε τη ζωή του σε ηλικία 55 ετών, μετά από δυστύχημα με snowmobile στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με το θάνατο του Κεν Μπλοκ. Ο 55χρονος Αμερικανός οδηγός αγώνων και κασκαντέρ έχασε τη ζωή του στη Γιούτα, όταν ανετράπη το snowmobile που οδηγούσε και τον καταπλάκωσε.

Ο Μπλοκ είχε γίνει διάσημος από τη σειρά βίντεο Gymkhana, όπου έκανε απίστευτα κόλπα με βελτιωμένα αυτοκίνητα. Από τον Οκτώβριο του 2021 υπέγραψε συμβόλαιο με την Audi προκειμένου να δημιουργεί βίντεο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα της γερμανικής μάρκας. Για μερικά χρόνια είχε ασχοληθεί και με τους αγώνες ράλλυ, περισσότερο στο Rallycross και λιγότερο στο WRC.

Όπως είχε αναφέρει στα social media, βρισκόταν τις ημέρες των εορτών στο ράντσο του στη Γιούτα, διασκεδάζοντας στο χιόνι με snowmobile και άλλα οχήματα.

This is how some mornings at my ranch in Utah look this time of year – freshly coated with snow! Luckily we have the Ski-doo sleds, @CanAm Mavericks (one on tracks!) and Defender, and the Kubota machinery to dig us out and keep the property maintained. pic.twitter.com/LXJG1A6yPr