Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από μηνύματα λύπης για τον θάνατο του Αμερικανού οδηγού αγώνων.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Κεν Μπλοκ δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Ο 55χρονος οδηγός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τα βίντεο της σειράς Gymkhana, τραυματίστηκε θανάσιμα σε δυστύχημα με snowmobile, κοντά στο σπίτι του στη Γιούτα των ΗΠΑ. Όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία, ο Μπλοκ ήταν ήδη νεκρός όταν έφθασαν στο σημείο οι διασώστες.

Οδηγοί αγώνων αλλά και οι διοικήσεις πρωταθλημάτων όπως το WRC, εξέφρεσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σοκ και την λύπη τους για την απώλεια του Μπλοκ.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Θρύλε», έγραψε ο Σεμπαστιάν Λεμπ, 9 φορές πρωταθλητής του WRC. Ο Γάλλος δημοσίευσε μία φωτογραφία από κοινό αγώνα τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

«Είμαι σοκαρισμένος από το θάνατο του Κεν Μπλοκ», ανέφερε ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Τζένσον Μπάτον. «Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που έκανε τόσα πολλά για το άθλημά μας. Ήταν ένας πραγματικός οραματιστής, διαθέτοντας ένα μοναδικό στιλ και ένα... κολλητικό χαμόγελο. Το άθλημά μας έχασε σήμερα έναν από τους κορυφαίους, κυρίως όμως έναν εξαιρετικό άνδρα. Στέλνω αγάπη και αγκαλιές στην οικογένεια Μπλοκ».

Sending love & hugs to the Block family 💙 #ripKen. pic.twitter.com/6HNhfSfc3R — Jenson Button (@JensonButton) January 3, 2023

«Οι θρύλοι ζουν για πάντα», έγραψε ο Τομ Κόρονελ, ο οποίος - όπως και ο Λεμπ - συμμετέχει αυτές τις ημέρες στο Ράλλυ Ντακάρ.

Τη θλίψη του για το θάνατο του Κεν Μπλοκ, εξέφρασε με μήνυμά του στο twitter ο Πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ.

I am deeply saddened to learn of the passing of my friend Ken Block. An inspiration for us all and a true gentleman of our sport. The @FIA’s thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time. RIP @kblock43. pic.twitter.com/KUTgFtNTge — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 3, 2023

Στο instagram των Hoonigan αναρτήθηκε μήνυμα για το θάνατο του Κεν Μπλοκ:

«Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ο Κεν Μπλοκ απεβίωσε μετά από δυστύχημα με snowmobile. Ο Κεν ήταν ένας οραματιστής, πρωτοπόρος και εμβληματικός. Πιο σημαντικά όμως, ήταν ένας πατέρας και σύζυγος. Θα μας λείψει απίστευτα. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την οικογένεια αυτή την περίοδο, καθώς θρηνούν την απώλειά του».

«Η οικογένεια του WRC θρηνεί την απώλεια του Κεν Μπλοκ», αναφέρεται στο άρθρο στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Ο Μπλοκ συμμετείχε σε 24 αγώνες του WRC, με πρώτο το Ράλλυ Μεξικού 2007 και τελευταίο το Ράλλυ Καταλονίας 2018.

The #WRC family extends its sympathies to the family and friends of motorsport icon Ken Block. — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 3, 2023

Ανακοίνωση εξέδωσε και η M-Sport, με την οποία ο Κεν Μπλοκ συμμετείχε στο Ράλλυ Ισπανίας το 2014:

«Είμαστε σοκαρισμένοι στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου του Κεν Μπλοκ. Οι σκέψεις είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Η δουλειά και το πάθος του Κεν για τους αγώνες άγγιξαν εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Ήταν μία δημιουργική κινητήρια δύναμη που συνέβαλε στο να επανακαθορίσουμε το άθλημά μας».

We’re shocked to hear of Ken Block’s sudden passing and our immediate thoughts are with his family and friends Ken’s work and passion for the sport touched the imaginations of hundreds of millions around the world. He was a creative driving force that helped to redefine our sport pic.twitter.com/wVXRaagcyi — M-Sport (@MSportLtd) January 3, 2023

Τα συλλυπητήρια για το θάνατο του Κεν Μπλοκ εξέφρασε και ο θεσμός της Formula Drift.